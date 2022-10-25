「18歲公民權」過關　吳怡農：恐還差81萬票

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吳怡農表示，中間選民將是修憲的關鍵，有16%尚未決定是否同意下修投票權，更有超過一半的中間選民仍不知道年底的選舉也會一併舉行修憲案的公民複決。
台灣青年民主協會理事長張育萌表示，八月底公布民調時，距離通過修憲複決門檻還差200萬票，這兩個月過去，知道年底大選將有18歲公民權複決的比例增加10%，支持且會去投票的比例成長5%，等於整整多了100萬人支持且會投票，這是一件非常振奮的事，代表距離通過門檻只剩最後一小步。
張育萌表示，距離選舉倒數32天，目前需要再100萬的同意票，以兩個月增加100萬人支持的比例，在最後關頭，只要各政黨候選人在基層活動中更積極和選民溝通，明確告知除了候選人以外，還將有一張修憲複決的選票，要一起投下同意票，絕對有機會拼過965萬票的超高門檻。
本次發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在10月中進行，同時交叉分析此議題在各區域、年齡層以及不同政黨傾向的民眾支持度，也與在8月份公布的第一次民調結果做比對。區域方面，六都除桃園以外支持度皆過半，台中上升比例最高，從42.4%上升到52.9%。不同年齡層的支持度則顯示，20歲到29歲民眾支持比例上升最多，從 54.5%上升到66.7%。
政黨部分，各政黨支持者對「18歲公民權」意見高度分歧。兩波民調的比較：民進黨支持比例上升 9.9個百分點、民眾黨5.2百分點、國民黨 0.3百分點。中間選民16%尚未決定意向。
吳怡農表示，在最後這一個月，將適時提出因應策略，讓11月26日的修憲公民複決能夠順利過關；同時，也呼籲各政黨真心支持「十八歲公民權」，積極說服支持者投下同意票。