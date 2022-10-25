泡高級溫泉免花大錢！北投老爺買10送1　加賀屋千元有找

我是廣告 請繼續往下閱讀
北投老爺溫泉季線上旅展超人氣商品「景緻客房雙人一泊一食住宿券」，雙人入住1晚且含半自助式早餐2客，現殺34折，等於每張只要5,666元（原價15,000元），酒店方再加碼買10送1優惠，平均換算下來每人每晚最低只要2575元起！針對喜愛一日遊泡湯的民眾，北投老爺首推「享湯套券」5張一套2495元，平均每張只要499元。業者建議大家，可以依不同使用張數兌換體驗內容，1張可使用有烤箱、蒸氣室及運動水療池等設備的「沐泉療中心」、4張可使用全新完工的雙人獨立湯屋90分鐘，而使用5張可獨享12坪景緻客房泡湯120分鐘，最高等同享有6折優惠。
值得一提的是，這次北投老爺與法國經典保養品牌歐舒丹攜手合作，於酒店內11樓引進旗下的Spa by L'OCCITANE歐舒丹美妍美體中心，此次旅展更聯名推出溫泉季限定舒體湯療券，單人只要3999元（原價6800，打58折），雙人最低6499元起。另外到10/31前美妍美體中心為是營運期間，北投老爺祭出凡預約體驗療程即贈歐舒丹品牌旅行組1份（數量有限，贈完為止），身體療程另享定價86折優惠。
餐券方面，館內PURE歐式餐廳旅展中祭出兩大優惠，包含老饕必囤的「PURE歐式餐廳早餐套券」，可任選半自助式早餐或活力健康午餐1客，每5張一套，平均一張只要588元，買2套再加贈1張，平日使用再加碼送沐泉療中心早場泡湯1次；還有「PURE歐式餐廳純粹午晚餐餐券」，每張可兌換價值1760元純粹套餐1客，現在每張只要1,299元，等同全面43折，買20張再送1張，平日使用也同樣再加碼沐泉療中心早場免費泡湯1次！
日勝生加賀屋
從日本原汁原味引進的加賀屋酒店是許多愛泡湯的民眾心中「夢中情湯」，業者這次也趁著溫泉季祭出優惠回饋給廣大支持者，明（26）日開賣至11/6，限時10天優惠超豐富，其中包含全台最經典日式客房，加上豐盛精緻的日式自助早餐，雙人入住萬元有找，現在只要9999元；另外還有能一覽北投美景的大眾湯池，平日大眾湯券一組5張，等於單次950元就能輕鬆享受美好。
這次優惠也包含了時下備受女性喜愛的乾式溫泉「岩盤浴」，藉由溫熱的北投石使體溫上升，加上檜木的自然香氣，躺著就能享受輕鬆美人浴，現在每組兩張只要5488元，一人等於只要半價（2744元）就可入場享受。搶手的雙人湯屋券每張1999元，可雙人單次使用6坪「聽泉系列」湯屋。所有優惠券皆可在2023年的4月到9月使用。