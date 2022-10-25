新竹選戰攻防　藍、綠、白聚焦棒球場

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林耕仁表示，市府把責任全推給中職聯盟，當起縮頭烏龜，不敢負責，林智堅也只是用嘴巴喊扛責而已，老愛搶著收割的沈慧虹，更是假裝事不關己。他並指出，目前新竹球場停賽進行缺失改善，委託營運廠商龍來公司若要求賠償，不應用納稅人的血汗錢來賠，林智堅既然要扛責，就應由他負責。
高虹安今天也針對棒球場缺失表示，她今年6月29日和體育署一起到新竹市球場進行相關會勘，還特別透帶了林琨瀚教練到現場，希望透過專業選手角度來看棒球場究竟發生什麼問題。當天場勘完提出多項缺失和請體育署會同新竹市政府進行改善工作，沒想到隔天沈慧虹就說高虹安會勘提出缺失是抹黑，是為政治利益。
高虹安強調，在棒球場題目上，奉勸民進黨新竹市黨部同仁不要在棒球上對大家做抹黑，之前還拒絕WBC美國單位專業教練選手等，在WBC單位想來場勘，給予專業建議來場勘都被拒絕，這次立法院立委排的考察也因為希望新竹棒球場改善進度可以面對全民檢視，了解新竹市棒球場12億改善進度到了哪？是否要追加預算，這才是他們該回答全民的問題。
針對林耕仁與高虹安的批評，沈慧虹競選辦公室今日召開「政治力退出球場，讓運動回歸專業」記者會，沈慧虹競辦總幹事李妍慧表示，國民黨立委鄭正鈐利用職權，邀請無任何公職的議員候選人參加棒球場考察，無獨有偶，高虹安也讓自家候選人假借「立委助理」之名，進入棒球場考察。民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，藍白兩黨「以考察之名，行選舉之實」，把棒球場變成政治提款機，陳建名也表示，自己抓到高虹安與造謠網軍一搭一唱的證據，批民眾黨新政治就是「鍵盤搞政治」，請高虹安不要再躲在網友背後造謠。
李妍慧表示，新竹棒球場改善工程是邀集球團、專家，每天認真進行整修工程，但近日卻發現國民黨立委鄭正鈐卻假借考察之名，邀請無任何公職、從未關心過棒球場工程的國民黨議員候選人何志勇，參加考察活動，這根本就是「假考察真選舉！」政治力介入不會讓球場不會更好。