韓國瑜稱2024藍營「清一色改打湊一色」　柯文哲：一流啊

▲針對韓國瑜呼籲國民黨「清一色改打湊一色」的說法，台北市長柯文哲25日稱讚「一流啊，這也是他的天份，標題王。」（圖／記者丁上程攝，2022.10.25）
▲針對韓國瑜呼籲國民黨「清一色改打湊一色」的說法，台北市長柯文哲25日稱讚「一流啊，這也是他的天份，標題王。」（圖／記者丁上程攝，2022.10.25）

記者丁上程／台北報導

2022-10-25 12:19:22

2022年九合一選戰在即，曾在過去創造「韓流」旋風的高雄市前市長韓國瑜，近日也投入選戰，替國民黨的大小候選人們站台造勢。而韓國瑜昨（24）日在接受政論節目專訪時，指出2024國民黨領導人心胸要開闊，想著要打「清一色」已經無法胡牌，必須考慮打「湊一色」，似乎也在暗指應組成「在野大聯盟」。對此身兼民眾黨主席的柯文哲則表示，這就是韓國瑜的天份，一講話就能讓大家一聽就懂。

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韓國瑜在接受「少康戰情室」節目專訪時，被問到參選2024總統大選的可能性，韓國瑜明確表態「沒有這樣的計畫」，並表示自己在2020年「已經當過隊長」，因此2022年就當啦啦隊替大家站台，要把自己的角色扮演好。不過針對2024總統大選，韓國瑜也提出自己的看法，國民黨的領導人，不能再想著打「清一色」，必須考慮打「湊一色」，「清一色再打不下去這牌胡不了。」

對此身兼第三大黨主席的柯文哲，今日接受訪問時被問到韓國瑜的說法，也直言「他應該去報社當負責寫標題的，一流啊，這也是他的天份，標題王。」柯文哲說，韓國瑜就是有辦法用大家一聽就懂的方式形容，「我就想奇怪....他怎麼會想出這麼有趣的說法？」不過對於「從清一色改打湊一色」的說法，是否代表在野聯盟，柯文哲則未正面回應。

至於針對子弟兵黃珊珊近日來在多份民調中起伏不定，有民調吊車尾，有的則是排名第一，柯文哲則解讀，現在已經看不懂到底民調是民調（ㄉㄧㄠˋ，調查）還是民調（ㄊㄧㄠˊ，調整）。「每天看到的民調答案都不一樣，這實在太奇怪了。」柯文哲直言，自己看民調的時候會先看是哪個機構做的，除了參考是否有信譽外，也會思考是否有機構效應，「不過當候選人之間的差距拉近後，就沒辦法準確預估，再厲害都沒辦法準確預測。」

而根據媒體報導，柯文哲已經找好2024年總統大選「競選辦公室」的位置，就位在南京東路與復興南路附近的台玻大樓；此外也傳出柯文哲將在選前兩週請假，密集地替黃珊珊與民眾黨候選人們輔選。對此柯文哲則並未否認，強調輔選是他個人的壓力，但他還是會把市長的工作完成後，才會去做輔選相關工作；至於競選辦公室的部分，柯文哲則低調表示「時間到了就會知道」，並表明辦公室都還只是毛胚屋，時間還早。

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