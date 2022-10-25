MLB／運鈔車開出來！美媒預測「法官」5大可能落腳處

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首先就是現在的東家紐約洋基，季前開給「法官」7年2.135億美元(約台幣69億)合約遭到他拒絕，但讓洋基隊沒想到的是，今年Judge竟然打出歷史性的一季，可能會要求一紙超越「三億美元(約97億台幣)」的大合約，而如果洋基隊順利留下這位現任的「精神領袖」，可能也會讓他接下空懸8年的「洋基隊長」位置。
紐約除了洋基隊，同城的大都會也相當覬覦這位超級球星，大都會在新老闆Steve Cohen入主之後，馬上「大撒幣」花大錢補強，但今年陣中包含王牌投手Jacob deGrom以及幾位先發輪值Chris Bassitt跟Taijuan Walker都將成為自由球員，也是讓球隊管理層除了搶法官之外非常頭痛的一點。
洋基隊的世仇波士頓紅襪隊也想從老對手的手中，搶下這位今年的「準美聯MVP」，今年在美聯東區墊底的紅襪隊，準備在這休賽季「幹大事」，已經鎖定了不少自由球員，而「法官」也不排除所有可能性，日前受訪表示「我們休賽季再來談」。
想延攬Judge的球隊，還不只東部的球隊，西部的「新邪惡帝國」洛杉磯道奇隊，理所當然有意這位超級球星，雖然今年還有Trea Turner以及Clayton Kershaw的續約問題必須煩惱，但現在也傳出道奇隊將放棄續約Turner來搶Judge，甚至讓外野球星Mookie Betts移防內野迎接法官到來，可能也會因此打動Judge的心。
最後一隊就是道奇隊的世仇舊金山巨人，在超級球星Buster Posey退休之後，巨人隊急需找到下一位「球隊頭牌」，如果陣中球星Carlos Rodón選擇跳脫合約的話，那巨人隊將會有足夠的銀彈來網羅這位巨星，而法官剛好是加州人，家鄉跟巨人隊主場甲骨文球場得距離僅100英哩左右，這也是巨人最大的優勢。
不管最後「法官」選擇哪一支球隊，不可避免的都得把「運鈔車」開出來才能納入這位球星，休賽季也勢必開啟一波「搶人大戰」。