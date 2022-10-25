MLB／運鈔車開出來！美媒預測「法官」5大可能落腳處

▲紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-25 12:23:18

紐約洋基隊在美聯冠軍戰中被休士頓太空人淘汰後，今年賽季告一段落，而進入休賽季後，首要之急就是留下即將成為自由球員的陣中頭號球星「法官」Aaron Judge，但是擁有主動選擇權的Judge可不一定會留在「大蘋果」，大聯盟官網就特別撰文預測這位今年打破美聯全壘打紀錄的超級球星下一個可能的落腳處。

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首先就是現在的東家紐約洋基，季前開給「法官」7年2.135億美元(約台幣69億)合約遭到他拒絕，但讓洋基隊沒想到的是，今年Judge竟然打出歷史性的一季，可能會要求一紙超越「三億美元(約97億台幣)」的大合約，而如果洋基隊順利留下這位現任的「精神領袖」，可能也會讓他接下空懸8年的「洋基隊長」位置。


紐約除了洋基隊，同城的大都會也相當覬覦這位超級球星，大都會在新老闆Steve Cohen入主之後，馬上「大撒幣」花大錢補強，但今年陣中包含王牌投手Jacob deGrom以及幾位先發輪值Chris Bassitt跟Taijuan Walker都將成為自由球員，也是讓球隊管理層除了搶法官之外非常頭痛的一點。


洋基隊的世仇波士頓紅襪隊也想從老對手的手中，搶下這位今年的「準美聯MVP」，今年在美聯東區墊底的紅襪隊，準備在這休賽季「幹大事」，已經鎖定了不少自由球員，而「法官」也不排除所有可能性，日前受訪表示「我們休賽季再來談」。


想延攬Judge的球隊，還不只東部的球隊，西部的「新邪惡帝國」洛杉磯道奇隊，理所當然有意這位超級球星，雖然今年還有Trea Turner以及Clayton Kershaw的續約問題必須煩惱，但現在也傳出道奇隊將放棄續約Turner來搶Judge，甚至讓外野球星Mookie Betts移防內野迎接法官到來，可能也會因此打動Judge的心。


最後一隊就是道奇隊的世仇舊金山巨人，在超級球星Buster Posey退休之後，巨人隊急需找到下一位「球隊頭牌」，如果陣中球星Carlos Rodón選擇跳脫合約的話，那巨人隊將會有足夠的銀彈來網羅這位巨星，而法官剛好是加州人，家鄉跟巨人隊主場甲骨文球場得距離僅100英哩左右，這也是巨人最大的優勢。


不管最後「法官」選擇哪一支球隊，不可避免的都得把「運鈔車」開出來才能納入這位球星，休賽季也勢必開啟一波「搶人大戰」。

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