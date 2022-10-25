柯志恩當選韓國瑜當志工？黃捷狠酸：用不到的贈品

前高雄市長韓國瑜昨（24）日晚間接受趙少康政論節目訪問時提到，若高雄民眾讓柯志恩當市長，會是「買一送二」，不僅會請李四川會回任副市長職務，繼續路平燈亮水溝清，他也會擔任高雄市政府的終身志工，行銷農產、水產品，遭到高雄市議員黃捷狠酸是瘋狂打折的滯銷品、用不到的贈品，民進黨高雄市議員黃文益則說又來騙。
黃文益說，就他看來，韓國瑜被高雄市民罷免後的這一兩年絲毫沒有自我反省，也沒有進步，而且他在罷免後就幾乎和高雄切個一乾二淨，沒有任何眷戀、離開高雄，現在為了柯志恩的市長選情，又來欺騙高雄市民，一個不關心高雄的落跑市長卻說要當高雄的志工，是笑掉高雄市民的大牙。
不僅如此，還替柯志恩下指導棋，連副市長人選都安插好了，這樣的行徑柯志恩可以接受嗎？難不成韓國瑜一直活在自己的世界，認為高雄仍是他可以為所欲為、予取予求的地方，才會又來欺騙高雄市民，相信高雄市民被韓國瑜騙過一次後，早已睜大雙眼，不會再相信韓國瑜的任何鬼話，也絕對不會買單。
黃捷則酸說，「買一送二」這一切乍看之下很划算？但其實道理很簡單。品質不好的商品，再便宜大家也不一定願意買的下去，更何況會需要這種瘋狂促銷、瘋狂打折的通常都是滯銷品。
再者，如果贈品是用不到的，其實也不會增加購買意願，她相信一分錢一分貨，高雄人都非常有智慧，都是會認明好貨，貨比三家才會下單選購，不會被這種王祿仔仙騙騙去」。