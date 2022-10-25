國民黨籲高端直接發錢　綠委：花錢了事不對

日本日前開放接種三劑國際認證疫苗者能夠自由行，但國產高端疫苗沒在認證名單中，需持PCR陰性證明才能入境，高端昨宣布將提供施打者免費PCR，但國民黨認為PCR地點太少，建議直接補貼費用。對此民進黨立院黨團幹事長羅致政今（25）日表示，以健康角度來說高端是有效疫苗，高端願意提供免費PCR是好事，但要直接給錢補貼費用，是很奇怪的作法。
針對施打高端的民眾須持PCR陰性才能入境日本，高端昨日宣布，從本周五到今年底前，凡接種高端疫苗的民眾要前往日本可免費PCR，計畫是在北中南與一家醫療院所合作。而國民黨認為對民眾仍是不便，呼籲直接發放補貼費用。
羅致政受訪說，高端疫苗還是有一定免疫力存在，從健康角度來講還是有效疫苗，作為一個負責任的企業，願意負起責任是正確的做法，國民黨不要為了反對而反對，花錢了事這是不對的，直接給錢是很奇怪的作法。
※【NOWnews 今日新聞
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