國語日報工會批董事長「高薪自肥」　籲教育部出手搶救

我是廣告 請繼續往下閱讀
國語日報工會指出，孫慶國借代理董事長職務後，直接運作董事會決議，任命董事長自兼社長，每月坐領10萬高薪，自肥之後，內部安插私人、聘用有違反新聞紀律的記者、採購不依往例辦理、獎懲升遷不依規定程序等，使國語日報內部治理紊亂、人事制度頻生紛擾，已有董事無法接受，紛紛請辭或長期請假，使國語日報董事會形同虛設。
國語日報工會表示，報社以疫情衝擊營運不佳為由，違法資遣10餘名員工，迫使員工必須向法院提起恢復僱佣關係之訴，並扣減發全體員工薪資（計入年薪的三節獎金），拒絕與工會協商，讓員工忍無可忍，必須與報社對簿公堂。
國語日報工會代理理事長王福鈞說，國語日報社在今天迎來創社74年社慶，但這超過一甲子的金字招牌，如今卻已蒙塵、內部烏煙瘴氣，孫慶國擔任董事長兼任社長後，不但沒有好好治理、對員工砍薪資及非法資遣，今天社慶還對員工進行分化，有參加社慶才能支領一包米，沒參加就領不到。
王福鈞說， 無論教育部與國語日報社爭訟結果為何，現在國語日報社已經在危急存亡之秋，上百名員工人心惶惶，員工對於國家語文教育與報社存亡仍有高度使命感，希望國語日報社這塊招牌無論經營權屬於誰，都能夠邁向百年大計，籲請教育部作為目的事業主管機關，出手整頓，讓教育回歸教育，讓員工安心工作！
教育部終身司專門委員魏仕哲表示，今年4月已行文國語日報社提醒，員工薪資攸關生計，權益應該被保障，這也是社方的基本責任，請國語日報社除了維持社務運作，也應加強與員工溝通及協調，不要損及員工權益。
孫慶國則表示，經營報社不容易，國語日報長期虧損，去年虧損6500萬，今年到目前為止，虧損剩下2300萬元，希望員工了解長期虧損的報紙，必須改變與開源節流；針對工會質疑，自己是照董事會的授權來經營報社，但尊重工會說話權力。