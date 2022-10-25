退除役官兵及眷屬參加徵才 新竹榮服處推廣數位榮福卡

新竹榮服處趙幼蘭副處長到場向榮民(眷)及二類官兵宣導加入數位榮福卡，提供民眾更加便利、科技及全方位服務，並關懷參加民眾求職情形。榮服處同時於現場設立服務專區，不僅鼓勵參加者積極求職面試，也透過職業適性評量測驗與職涯顧問諮詢輔導，協助求職者釐清自己性格優勢及特質，進而找到適合自己的工作機會，穩定就業。趙副處長也拜訪現場徵才廠商，期待開拓更多合作資源，並配合輔導會「走入企業•倡廉誠信」專案，宣導企業誠信及廉政倫理。
第二類退除役官兵王先生參加此次就業媒合活動，分享甫於幾週前退伍，而在退伍前便接到新竹榮服處以電話通知相關就學就業職訓權益資訊。日前在該處Line@看到此次活動訊息，搭配現場適性評量與職涯諮詢，感到能夠一次滿足多元需求，便躍躍欲試報名此次活動。經職涯顧問專精解說，更加瞭解職涯發展上之自我特質與優勢，並現場與徵才廠商面談瞭解產業及工作內涵，對進入職場充滿信心，感謝榮服處在就業服務上，對退除役官兵提供諸多資源與支持。
新竹榮服處趙幼蘭副處長表示，結合輔導會促進退除役官兵穩定就業方案，榮民及二類官兵經榮服處推介就業、並穩定就業3個月以上，每月可領取穩定就業津貼4,000～8,000元，最長可領取12個月，鼓勵退除役官兵於職場穩定就業；此外，輔導會也努力協助退除役官兵強化個人學歷與專業技能，提供進修補助、職業訓練補助等資源，鼓勵退除役官兵培養職場技能，提升求職競爭力，歡迎退除役官兵善加利用。
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