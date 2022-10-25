鄭家純公開「乳房特寫照」 美胸聖經讓人服了：勸世文
29歲鄭家純（雞排妹）發行出道10週年畢業寫真集《純熟》，不僅全裸上陣還收錄露點作品，將身材最顛峰狀態獻給粉絲，笑說平常不拍私密照片，讀者的待遇比自己的男朋友好。她今（25日）在臉書發長文談「豐胸迷思」、「堅挺胸型維持」、「隆乳手術風險」，並附上一張私密自拍照片，讓人看得臉紅心跳。
鄭家純表示，被美容師用手技、機器大力按摩後胸部變大，就只是血管擴張造成水腫的短暫假象，「若被騙買課程，就轉念常按摩胸部也很健康，當作淋巴排毒」，若想避免副乳擴大可以穿調整型內衣，食補如對每個人都有效，那醫美不會有生意，且有些人的體質就是變胖胸部也不會變大。
如何讓雙峰維持堅挺？鄭家純說，自己最推薦做一些訓練到胸大肌、胸小肌的運動，「通常胸大但有下垂問題，和天生胸部軟不軟也有關，但很多都是沒有運動習慣」，但限於D cup以下較有效果。至於隆乳，她直言手術成功與否，以醫術為基底，但好運也非常重要，並提醒隆乳不要貪心，因為有美感的醫師不多，不會阻止消費者「既然要花錢要做就做大一點」的想法。
隨文附上張照片，鄭家純上半身只穿一件蕾絲胸罩，拿手機攬鏡自拍，D罩杯胸部形狀圓挺唯美，男女粉絲留言：「中肯勸世文」、「手機殼的貓很可愛，雖然看5分鐘我才找到...」、「不按讚不行」、「你以為是寫真集，其實是生物課本」！（編輯：楊穎軒）