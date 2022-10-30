靠上海嚴厲封城走進國務院！中共「第二號人物」李強是誰

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根據慣例，李強將在不久後卸下上海市委書記的職務，並在明年3月的全國兩會（政協與人大年會）上，經國家主席提名，由中國全國人大任命為新一屆國務院總理。這不僅打破中共自1976年以來由副總理升任總理的傳統，而且還打破七上八下（67歲留任、68歲退休）的慣例，逼迫都只有67歲的排名第二的常委、國務院總理李克強和政協主席汪洋「裸退」出局，未能進入中委，究竟為何李強有這股能耐讓習近平如此推心置腹呢？
據公開資料顯示，1959年出生的李強是浙江瑞安人，學歷是中共中央黨校研究生與香港理工大學工商管理碩士，畢業後不久就進入基層黨組織，從鎮級的共青團委書記做起，歷任瑞安縣團委書記、中共浙江省永康市委書記，並進入浙江省政府擔任農村工作主管，可說是久經官場的人物。
過去李強曾在習近平主政浙江期間在其手下工作，2002年至2007年習近平擔任浙江省委書記期間，43歲、擔任溫州市委書記的李強開始在官場嶄露頭角，自從習近平成為中共中央總書記後，李強被提拔升任，習任命李強為浙江省省長，又在1個月後升任浙江省委書記。3年後，又提拔他為江蘇省委書記，2017年，他又任命李強為上海市委書記，一連串的拔擢上位並沒有在上海市委書記暫停，這個職位過去多半被認為是進入政治局常務委員會的跳板，就連習近平本人也是如此，而李強也不意外的成為習近平派系中「之江新軍」的一員。
外界原先認為這位頭個歷任浙江、江蘇、上海這3個「長三角」省級一、二把手的官員，理應順利登上政治核心地位。不料2022年上海爆發新冠疫情，為了嚴格執行習近平重視的清零政策，李強要求全城進入封控狀態。然而部分居民物資供應匱乏、無法看病、無法工作等事件層出不窮，儘管原本不用到小區視察的李強都親自造訪，但面臨種種民怨下，外界一度猜測李強有可能失去入常的資格。
不過對習近平來說，李強嚴厲的清零政策表現是效忠的證明，最為他信任的親信之一，李強的政治仕途並沒有因為封城而斷絕後路，反而打開了一條康莊大道，終於在二十大上得到回報，不僅官媒們宣告李強有力的領導上海抗疫「打贏了抗疫攻堅戰」，還稱他使中國最大的商業中心上海二千多萬人口免於疫情威脅，有相當的功勞。
即便如此，李強還是沒有在北京這個政治權力中心地帶工作過的經驗，他有的只是與浙江、江蘇和上海的跨國公司、中國商業領袖緊密的合作，可以說是非常高端的「財經官員」，但此前並無任何中央國家機關工作經驗，外界分析認為李強會在2023年接任國務院總理，成為自首任總理周恩來之後唯一一位沒有擔任過國務院副總理的國務院總理；又或者是從現在起到2023年全國人大會議這將近5個月的時間，李強有可能卸任上海市委書記，先轉任中國國務院排名第2至4的副總理「過水」，補足副總理這一必備資歷，再被選為總理，以符合中共黨內慣例。