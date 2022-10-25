OL起床「滿嘴鹹苦味」！快篩沒染疫 就醫竟是這病纏身
30歲的吳小姐近幾個月一早起床時，總覺得嘴巴有鹹鹹苦苦的味道，喉嚨還有異物卡住感，因此擔心是否確診新冠肺炎，不過篩檢都呈陰性，到門診檢查才發現是因為「胃食道逆流」搞鬼。書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，因為新冠疫情，味覺異常的問題開始受到矚目，發生原因可能是局部的問題造成，也可能是全身的問題影響，其中「胃食道逆流」就相當常見，有類似困擾的患者，飲食應減少攝取咖啡、甜食、酸辣刺激性食物，並且養成運動習慣才是良策。
胃食道逆流是現代人常見的疾病，康本初指出，胃酸逆流到食道，若更進一步逆流到咽喉及口腔時，可能因胃酸損害味蕾細胞，或是刺激唾液腺而引起味覺異常、口腔異味等症狀。其餘典型的症狀還有火燒心、嘔酸水、長期咳嗽、喉嚨異物感等。發生原因可能是食道與胃交界處的括約肌關閉不緊密、胃酸過多、體重過重讓腹壓增加影響括約肌，或是藥物引起。
胃食道逆流治療上目前除了以藥物治療外，也要調整生活習慣，尤其過重肥胖者需適度減重；有類似困擾的民眾，食物應選擇減少咖啡、甜食、酸辣刺激性食物，並放慢進食速度、避免菸酒，用餐後間隔2小時再躺下。此外，胃食道逆流的發生也與情緒、壓力有關，因此適度舒壓、養成運動習慣，都有助於減少胃食道逆流發生。
康本初指出，過去相較於視覺及聽覺，味覺的異常比較不受重視，直到新冠病毒開始出現相關症狀後才改變，發生的原因可能是局部問題或全身問題，局部問題包括舌頭、口腔、鼻腔疾病還有胃食道逆流，全身問題包括藥物副作用、內分泌異常及腎臟疾病等。康本初提醒，胃食道逆流隨著飲食習慣的改變及過重的人增加，盛行率也在上升，長期輕忽會可能會提高食道癌的風險，因此若有相關症狀反覆出現，應儘早進行治療。