游錫堃：台灣位於捍衛民主生活方式的前線

▲游錫堃致詞時指出台灣是可以被國際信賴的民主夥伴，同時處於捍衛民主生活方式的前線，民主同盟國必須同心協力合作。（圖／游錫堃辦公室提供）
▲游錫堃致詞時指出台灣是可以被國際信賴的民主夥伴，同時處於捍衛民主生活方式的前線，民主同盟國必須同心協力合作。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-25 13:28:49

立法院長游錫堃今(25)日出席「世界民主運動第11屆全球大會」開幕式，對於疫情稍緩後台灣能第一次舉行實體大會感到榮幸，繼去年底舉行「開放國會論壇」後，再度舉辦大型國際民主盛會，代表台灣受到國際肯定，也證明台灣是可以被國際信賴的民主夥伴，強調台灣處於捍衛民主生活方式的前線，民主同盟國必須同心協力合作。

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游錫堃致詞時首先代表台灣民主基金會及立法院歡迎各國貴賓，對於疫情稍緩，能夠在台灣第一次舉行實體大會感到榮幸，說明本次大會回應美國拜登總統「民主峰會」所提的62項具體承諾之一，證明台灣是可信賴的民主夥伴，本次大會也是繼去年12月台灣舉辦「開放國會論壇」之後，再度舉辦大型國際民主盛會，代表受到國際肯定，自己以身為台灣人為榮。

游錫堃表示，此次大會以「主張民主未來：新前線的團結之聲」為主題，具有特殊的意義。今年2月俄國對烏克蘭發動侵略戰爭，這場戰爭為已處於疫情和氣候變遷影響的世界帶來災難，更是對全球民主社群敲了一記警鐘，此時民主陣線的合作與團結的重要性更甚以往。如同自己在今年3月與會長威爾森會面時，雙方認同民主是共同的信仰，必須持續深化，才能鞏固並對抗威權。

游錫堃指出，台灣是烏俄戰爭開始之後，全球關注的焦點，身處於與俄羅斯同樣對鄰國懷有領土野心、並聲稱擁有主權的威權國家旁邊，非常危險，威權國家有可能一意孤行，因為缺乏民主的權力制衡機制。烏克蘭人民現在英勇地在第一線抵抗俄羅斯侵略，民主同盟國必須同心協力合作，成為有力的後盾，讓威權國家認識到侵略自由民主國家，必須付出慘痛昂貴代價而縮手。

游錫堃說，這場戰爭讓世界民主同盟國進行反思，重新認識到熱愛的民主體制的脆弱性及對抗威權政治的必要性。現在知道威權國家的威脅是真實存在的，民主是需要捍衛的，而台灣現在正處於捍衛民主生活方式的前線。

游錫堃提及，台灣民主，百年追求，在80年代解嚴邁向民主化，其後更在人權保障、性別平等、公民社會多元性等面向的推動獲得成果。今年初經濟學人資訊社公布的「2021民主指數」報告，台灣名列全球第8是亞洲第一；自由之家的「2022全球自由報告」，台灣高居全球第17，亞洲第2，都足證台灣的努力已被國際看見，除了珍惜自由民主生活方式，台灣也將會在人權和民主價值推進和保護上，付出更多努力。

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