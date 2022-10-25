游錫堃：台灣位於捍衛民主生活方式的前線

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游錫堃表示，此次大會以「主張民主未來：新前線的團結之聲」為主題，具有特殊的意義。今年2月俄國對烏克蘭發動侵略戰爭，這場戰爭為已處於疫情和氣候變遷影響的世界帶來災難，更是對全球民主社群敲了一記警鐘，此時民主陣線的合作與團結的重要性更甚以往。如同自己在今年3月與會長威爾森會面時，雙方認同民主是共同的信仰，必須持續深化，才能鞏固並對抗威權。
游錫堃指出，台灣是烏俄戰爭開始之後，全球關注的焦點，身處於與俄羅斯同樣對鄰國懷有領土野心、並聲稱擁有主權的威權國家旁邊，非常危險，威權國家有可能一意孤行，因為缺乏民主的權力制衡機制。烏克蘭人民現在英勇地在第一線抵抗俄羅斯侵略，民主同盟國必須同心協力合作，成為有力的後盾，讓威權國家認識到侵略自由民主國家，必須付出慘痛昂貴代價而縮手。
游錫堃說，這場戰爭讓世界民主同盟國進行反思，重新認識到熱愛的民主體制的脆弱性及對抗威權政治的必要性。現在知道威權國家的威脅是真實存在的，民主是需要捍衛的，而台灣現在正處於捍衛民主生活方式的前線。
游錫堃提及，台灣民主，百年追求，在80年代解嚴邁向民主化，其後更在人權保障、性別平等、公民社會多元性等面向的推動獲得成果。今年初經濟學人資訊社公布的「2021民主指數」報告，台灣名列全球第8是亞洲第一；自由之家的「2022全球自由報告」，台灣高居全球第17，亞洲第2，都足證台灣的努力已被國際看見，除了珍惜自由民主生活方式，台灣也將會在人權和民主價值推進和保護上，付出更多努力。