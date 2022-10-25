22個NGO組織齊聚 新住民多元文化市集在國境之南
隨著新住民和新二代族群增長，越來越多新住民活動開跑。高雄市政府民政局在22日在大遠百1樓戶外廣場舉辦「『新』心相印！幸福高雄繽紛多元文化市集」活動，邀請22個新住民團體、正修科技大學、移民署南區事務大隊高雄市第一服務站及本市各戶政事務所共同參與，現場色彩繽紛的萬國旗在空中飛舞飄揚，現場人來人往川流不息，讓人彷彿置身於異國街道的文化市集，感受濃濃的異國風情。
高雄市政府陳盈秀副秘書長代表市長致詞時表示，市府非常重視新住民的生活，為全面照顧在高雄生活的新住民，設置跨局處的新住民事務委員會，結合各局處及府外機關團隊再加上民間團體、專家學者，以跨域整合的思維，資源整合共享，使服務效益達到最大化；為讓新住民有專屬空間，在台灣也有回娘家的感覺，陳市長就任後立即成立新住民會館，今年5月在岡山成立北分館，目前本市有5個新住民家庭服務中心、26個社區服務據點，104處新住民關懷小站，未來將更積極建構新住民服務據點網絡，提供全方位的照顧及服務。今天蒞臨現場的都是各團體的領導階層，如果姊妹有任何困難，不管在任何時候，只要有生活、法律上的疑慮，高雄市政府都會為新住民朋友們服務。
民政局副局長蔡翹鴻也特別表示，這次的活動是民政局首次與22個NGO團體共同合作辦理，未來將爭取更多補助經費，持續以關心、愛心、信心照護嘉惠新住民，提供文化展演、異國美食分享等交流平台，讓新住民與國人彼此心心相印，成為港都最繽紛瑰麗的色彩。
活動舞台區在熱力四射的動感組曲中拉開了序幕，接續邀請來自世界各國的新住民朋友帶來精湛的演出。有來自印尼李庭莉老師帶來的峇里島創意迎賓舞、妮藍泰國文化許珍妮會長演繹泰國國花之舞、綠繡眼發展協會姊妹帶來火辣辣的肚皮舞、南美洲老鷹印地安樂團動人心弦的樂聲，最後在異國演藝越範團帶來的創意多元融合舞曲及小朋友喜愛的魔術泡泡表演節目中，讓活動參與的熱度達到最高點。市集攤位區吸引小朋友動手DIY印尼國旗、越南星星燈籠、學泰語、異國童玩及品嘗南洋風味炸物、還有在地的台灣水果冰棒，孩子們直呼好吃又好玩，現場歡笑聲、尖叫聲此起彼落不絕於耳，讓新住民家庭歡渡周末美好時光。