國內首例罕見重症！9歲確診男童「3病合一」送加護救治
中央流行疫情指揮中心表示，今（25）日國內新增39148例本土個案，其中有53例中重症個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增一名特殊重症個案，為9歲男童，本身無慢性病史，曾經接種2劑疫苗。
羅一鈞說明，男童在10月13日陸續有發燒、咳嗽、喉嚨痛症狀，當天診所快篩陰性，但10月15日因突發呼吸困難、嘴唇四肢發紫至急診，檢查有缺氧及意識變差，新冠快篩「陰轉陽」、PCR陽性，Ct值15，診斷氣喘發作及新冠病毒感染，插管使用呼吸器轉入加護病房，給予支氣管擴張劑、類固醇、瑞德西韋、抗生素等藥物治療，另驗尿液中肺炎鏈球菌抗原陽性，所幸經過治療病況好轉，10月16日拔管、移除呼吸器，已於10月20日出院，後續會在氣喘過敏風濕科繼續追蹤。
根據指揮中心統計，截至今日，兒童重症總共有253例，分別為腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、交通死亡8例、 MIS-C有164例、共病5例，其中有37例死亡。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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