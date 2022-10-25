花小錢辦大事 楊正中為泰安國小爭取打通便道經費

台中市西屯區泰安國小緊臨環中路，交通流量大，為維護學童上下學安全，正校門和側門前方留有一條通學便道，供家長接送學童。惟該條便道僅能單向進出，家長接送完小孩，必須調頭迴車才能離開，影響學生步行安全。為此，市議員楊正中爭取市府補助 250 萬元工程經費，協助學校打通便道，工程將於近日動工，預計 60 天完工，還給學生安全的上下學環境。

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楊正中說，泰安國小是一所歷史悠久的學校，因緊臨臨環中路旁，周邊又是國一中清交流道及中科路等車流輛很大的大馬路，為保障學童上下學安全，一般都由家長接送居多，但因校門前面的通學便道僅能單向進出，家長車輛接送完學童後，都須調頭迴車才能離開，因此險象環生，多次發生家長未注意到孩童，險些擦撞學生意外。校方多次反映，希望市府能編列預算，將該條通學便道打通，保護學童上下學的安全。

市議員楊正中接獲反映，曾在議會提出質詢，並與市議員候選人楊大鋐多次到校內會勘、討論，楊正中表示，經確認只要校門前的通學便道再往前方打通，連接到廣福路，既沒有土地徵收問題，工程經費也不多，花小錢就可解決困擾學校和家長 1O 年的交通問題。