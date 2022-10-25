PLG／新球季組「本土四巨頭」 國王強勢挑戰冠軍

新北國王籃球隊上季成軍第一年，在戰績與票房繳出亮眼成績單，同時成為P. LEAGUE+的人氣球隊，也差一步就打進冠軍賽。球團今舉辦2022-23賽季開季記者會，隆重介紹新成員林書緯，與上季年度MVP楊敬敏、禁區門神戴維斯（Quincy Davis III）、年度第一隊後衛李愷諺組成本土4巨頭，加上林金榜、蘇士軒與兩名潛力新秀李威廷、高承恩，更強的陣容目標在第二年就奪得總冠軍，為新北市加冕。
上個賽季，新成軍的新北國王挾著一波7連勝成為聯盟首支取得季後賽門票的球隊，但在季後賽首輪，受到傷兵與疫情打擊，鏖戰到天王山之戰不敵新竹街口攻城獅。不過今年戰力大升級，由年度MVP楊敬敏領軍，搭配禁區門神戴維斯與指揮官李愷諺，透過交易補進聯盟頂尖後衛林書緯，組成「本土四巨頭」，又簽下防守大鎖林金榜、SBL年度第六人蘇士軒，選秀選進熱身賽表現亮眼的李威廷，以及簽約潛力射手高承恩。從禁區到後場各環節的補強，改善上季板凳深度不足的問題。
總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，上季新北國王成軍整備期較短，他沒辦法主持季前訓練，但這季能夠有完整的訓練計畫，讓教練團、球員提早開始整合，儘管熱身賽的一些嘗試效果不如預期，但現在還有時間能夠做最後的修正，讓球迷期待我們新賽季的表現。
楊敬敏表示，成軍的首季，新北國王整備期較短，在賽季前人員無法全部到齊，今年完整的休賽期，從教練陣容到本土球員、3名洋將都在休賽季到位，不只有完整的季前訓練，還有一批潛力球員到美國取經，在完善的計畫之下，相信新北國王能夠在新賽季走更遠。