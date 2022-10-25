PLG／狂！「國王學院」開課 James、Kobe御用訓練師來台
籌備許久的「國王學院」，是新北國王成軍以來最重視的大計畫，在開季記者會由毛加恩宣布正式開學，將邀請美國NBA級名師來台，展開一系列的訓練與培育計畫，不只針對國王隊成員，還計劃拓展到台灣在地學校、訓練機構等。
今年夏天由陳信生與毛加恩率隊到美國進行NBA級特訓，過程中結識洛杉磯湖人助理教練漢迪（Phil Handy），以及技術訓練名師漢倫（Drew Hanlen）、NBA傳奇球星B. 戴維斯（Baron Davis）等人。陳信生對這3位名師展開來台邀約，目前已經敲定漢倫將在11月14日，率先來台傳授絕活。
Phil Handy 是湖人LeBron James的御用訓練師也曾指導過Kobe Bryant，Drew Hanlen則是熱火Tyler Herro、塞爾提克Jayson Tatum等一票NBA球星的訓練師，今夏國王就曾帶李愷諺、簡祐哲、蘇士軒與陳俊男等4名球員皆受他們的訓練，收穫滿囊。
陳信生表示，國王學院希望透過籃球傳達3大理念「籃球技術、團隊溝通、心靈韌性養成」，邀請這些名師來台授課對象不只是新北國王成員，還有台灣籃球名校校隊、教練、訓練師等，培育的不只是頂尖籃球員，還有其他籃球從業人員，而這也是在地回饋的一環。