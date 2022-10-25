18歲照復刻「陳財佑抓漏」　陳其邁：這次用歷史創造青春

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「大家記得18歲的自己嗎？」陳其邁強調：「年輕，就是本錢！年輕，也該有選擇權！」陳其邁指出，了一幅全新的競選廣告看板，訴求同意18歲公民權同意案，還放上自己的高中畢業照，但整個樣式跟排版，跟高雄的都市傳說，陳財佑抓漏廣告，立刻席捲社群媒體，成功引起話題，不少人特地前往現場拍照打卡。陳其邁強調，18歲公民權複決案要達到965萬張同意票才過關，力拚衝過高門檻，需要大家一起為年輕人投下同意票！
陳其邁認為，「年輕，就是本錢！年輕，也該有選擇權！」他呼籲民眾們，11月26號的投票，不只是縣市長選舉，也是台灣修憲歷史上第一次的公民複決，「965萬同意票門檻，需要大家相挺！」因此投票當天希望大家記得，一票投給陳其邁，讓陳其邁能夠再拚四年；也要一票挺新世代，一起支持18歲公民權！
陳其邁也感性表示，「我們的青春創造歷史」，說的是台灣人在追求民主化的過程，為了打破威權、實踐民主自由，各世代年輕人先後投入政治改革與社會運動；不論是黨外時期、野百合、野草莓、太陽花世代，年輕人都熱血抗爭，為社會改革奮鬥，「以眾人的青春創造歷史」。
今年底的公民複決案，是台灣首次修憲複決，若能順利通過，將是台灣民主發展歷史性一刻，也讓年輕人有更多參與公共事務的機會，965萬張同意票的高門檻，需要民眾共同支持投下同意票。陳其邁再次喊話，這次讓我們「用歷史創造青春！」11月26日一起為年輕人投下同意票，讓18歲公民權複決案順利過關。