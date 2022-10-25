18歲照復刻「陳財佑抓漏」　陳其邁：這次用歷史創造青春

「你捕獲野生陳其邁了嗎？」 九合一選舉將在11月26日登場，同場也將舉辦「18歲公民權」的公民複決，力拚連任的高 雄市長陳其邁力有表態挺 18 歲公民權，近日也預告推出新宣傳，復刻「高雄都市傳說」抓漏大師陳財祐的廣告風格，曬出自己18歲年輕的回憶照片，上頭還寫哲「陳其邁與你憶起『抓漏』掉的青春」，呼籲民眾一起來支持「18歲公民權」。

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▲陳其邁今天推出新宣傳，復刻「高雄都市傳說」抓漏大師陳財祐的廣告風格。（圖／截自陳其邁臉書）

為了進一步宣傳 18 歲公民權，陳其邁競選團隊加碼推出彩蛋，「抓漏專家陳其邁」宣傳車今（ 25 ）日穿梭在高雄街頭巷尾，配上陳其邁的錄音喊話，再度吸引民眾爭相詢問「哪裡可以捕獲抓漏專家陳其邁？」透過民眾捕捉搶拍、社群打卡分享，加速串連宣傳，深化民眾對 18 歲公民權的認同與支持。

「大家記得 18 歲的自己嗎？」陳其邁強調：「年輕，就是本錢！年輕，也該有選擇權！」陳其邁指出，了一幅全新的競選廣告看板，訴求同意 18 歲公民權同意案，還放上自己的高中畢業照，但整個樣式跟排版，跟高雄的都市傳說，陳財佑抓漏廣告，立刻席捲社群媒體，成功引起話題，不少人特地前往現場拍照打卡。陳其邁強調， 18 歲公民權複決案要達到 965 萬張同意票才過關，力拚衝過高門檻，需要大家一起為年輕人投下同意票！

陳其邁認為 ， 「年輕，就是本錢！年輕，也該有選擇權！」他呼籲民眾們， 11 月 26 號的投票，不只是縣市長選舉，也是台灣修憲歷史上第一次的公民複決，「 965 萬同意票門檻，需要大家相挺！」因此投票當天希望大家記得，一票投給陳其邁，讓陳其邁能夠再拚四年；也要一票挺新世代，一起支持 18 歲公民權！

陳其邁也感性表示，「我們的青春創造歷史」，說的是台灣人在追求民主化的過程，為了打破威權、實踐民主自由，各世代年輕人先後投入政治改革與社會運動；不論是黨外時期、野百合、野草莓、太陽花世代，年輕人都熱血抗爭，為社會改革奮鬥，「以眾人的青春創造歷史」。