「2022台中購物節」明日登場 搭小黃參加抽獎3倍計

「

2022

台中購物節」明

(26)

日登場。台中市政府交通局今日表示，全市計程車都列為合作店家，活動期間搭乘計程車的車資，也可以登錄金額參加抽獎，每滿

167

元即能獲得一組抽獎序號，搭得越多，累計抽獎金額越高，中獎機會越大，歡迎各地民眾來台中購物消費抽大獎。

交通局長葉昭甫表示，民眾搭乘計程車至目的地後，可向計程車駕駛索取計程車乘車證明，並開啟台中購物節 APP ，掃描車內台中購物節計程車專屬登錄 QR CODE 後，依計程車乘車證明顯示的車資登錄，即可累計金額，參加購物節抽獎活動。

葉局長說明，民眾於活動期間到台中市 ( 包含稅籍登記在台中 ) 店家消費並取得統一發票、或於參與購物節活動的免用統一發票店家取得收據，就可藉由手機 APP 登錄取得抽獎資格；登錄金額採累計制度，每滿 500 元就可得到 1 組抽獎序號，台中市計程車已全數列為合作店家，活動期間享 3 倍累計抽獎優惠，每滿 167 元即可獲得一組抽獎序號，該序號若未中獎，活動期間都可再次參加抽獎，提高中獎機率。

交通局指出，參與登錄消費金額的收據，僅接受自計程車計費表列印輸出的費率版本，並不包含計程車駕駛手寫收據，或其他非由計費表列印輸出的計程車乘車證明，交通局已向計程車駕駛宣導應按表收費，並主動提供合格計程車乘車證明，如計程車駕駛無提供，也可向計程車駕駛索取，並請妥善保存計程車乘車證明，以利中獎時兌獎。