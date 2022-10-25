「2022台中購物節」明日登場 搭小黃參加抽獎3倍計

▲「2022台中購物節」明日登場，民眾搭乘小黃可參加抽獎3倍計。（圖／市府交通局提供）
▲「2022台中購物節」明日登場，民眾搭乘小黃可參加抽獎3倍計。（圖／市府交通局提供）

記者柳榮俊/台中報導

2022-10-25 14:44:29

2022台中購物節」明(26)日登場。台中市政府交通局今日表示，全市計程車都列為合作店家，活動期間搭乘計程車的車資，也可以登錄金額參加抽獎，每滿167元即能獲得一組抽獎序號，搭得越多，累計抽獎金額越高，中獎機會越大，歡迎各地民眾來台中購物消費抽大獎。

交通局長葉昭甫表示，民眾搭乘計程車至目的地後，可向計程車駕駛索取計程車乘車證明，並開啟台中購物節APP，掃描車內台中購物節計程車專屬登錄QR CODE後，依計程車乘車證明顯示的車資登錄，即可累計金額，參加購物節抽獎活動。

葉局長說明，民眾於活動期間到台中市(包含稅籍登記在台中)店家消費並取得統一發票、或於參與購物節活動的免用統一發票店家取得收據，就可藉由手機APP登錄取得抽獎資格；登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎序號，台中市計程車已全數列為合作店家，活動期間享3倍累計抽獎優惠，每滿167元即可獲得一組抽獎序號，該序號若未中獎，活動期間都可再次參加抽獎，提高中獎機率。

交通局指出，參與登錄消費金額的收據，僅接受自計程車計費表列印輸出的費率版本，並不包含計程車駕駛手寫收據，或其他非由計費表列印輸出的計程車乘車證明，交通局已向計程車駕駛宣導應按表收費，並主動提供合格計程車乘車證明，如計程車駕駛無提供，也可向計程車駕駛索取，並請妥善保存計程車乘車證明，以利中獎時兌獎。

交通局表示，「2022台中購物節」從1026日至1224日止，活動期間天天抽1,3003千元、週週抽1010萬元、每月再抽出1100萬元現金，還有壓軸大獎精品好宅，歡迎大家踴躍到台中市消費，玩得開心、買得盡興，抽中精品好宅。

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