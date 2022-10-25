PLG／Queens啦啦隊7成員加盟 前富邦Angels成員擔任隊長
上季隨著新北國王成軍的 Queens 啦啦隊，新穎的美式街頭嘻哈的風格廣受球迷支持。本季4名成員Minnie、Luna、小蔓、蕊離隊；廷廷、小綠、于小文與逸霏（原 小優）持續為新北國王應援，再補進4名新成員，前富邦Angels Amber倩宇、穎兒，以及Roxy楊楊、Vivian加盟，另外也栽培3名練習生，上季在桃園璞園領航猿Pilots Crew的Nabi 373 與小獅、巧妍。
Amber 倩宇過去在富邦Angels就累積高人氣，擅長舞蹈的她還是專業主持人，另外還有「饒舌、快嘴」的絕活，從廷廷接下Queens隊長的火炬。而職業舞蹈老師Roxy 楊楊成為本季Queens的舞蹈長，她還有另一個身份「鼓手」，曾在一次與徐若瑄的合作中爆紅，被網友封為「最辣鼓手」。
Amber倩宇表示，很開心能夠回到球場與球迷一起應援，Queens的風格跟大部分台灣球隊啦啦隊風格不一樣，舞蹈基礎要求非常的高，這季的表演希望大家會喜歡，已經等不及球季的到來！
新北國王季票組合，今晚全台ibon售票系統開賣2022-23賽季上半季賽程單場票。本季新北國王也將持續回饋新北市市民，在新莊城堡特定座位區推出新北市民9折優惠票，或者出示學生證也享有同樣9折優惠；50人以上團體票另有折扣，還附贈賽後「木地板合影體驗」。本季王道銀行將與新北國王推出「聯名簽帳金融卡」，凡是用此卡消費即可享有購票或是新北國王周邊商品折扣優惠。