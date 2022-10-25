好市多卡換人發？國泰世華銀：若未續約卡友可換成CUBE卡

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國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，CUBE卡將跳脫支付工具的角色，成為另類商戶與卡友溝通的橋樑，透過CUBE卡建構的互動平台，商戶可藉由提供專屬優惠來獲客、識客與留客，卡友則可在CUBE App上選擇最適合自己的權益方案同時領取感興趣的商戶優惠，創造銀行、商戶、客戶的多贏局面。
國泰世華銀行副總經理陳冠學也提到，國泰世華2015年推出KOKO數位銀行做為推廣數位金融服務的創新場域，許多銀行的創新商品都透過KOKO作為創新池，率先顛覆既有的金融流程與客戶體驗，例如首創動用才計息的KOKO Free’s貸。多年下來，國泰世華銀行也觀察到CUBE App用戶的數位需求強勁，相較僅持數位存款帳戶的活躍用戶，CUBE App在人數及人均貢獻均超過10倍。國泰世華希望將這些優質的數位服務體驗讓每位客戶感受到，不侷限於特定客群，因此聚焦推動全新數位品牌CUBE，讓消費者感受到，數位金融其實可以簡單、便利又安全。
目前國泰世華有800多萬客戶，其中已有超過630萬名數位用戶，而每月透過CUBE App與網銀使用金融服務的用戶近3000萬人次，交易頻次更於5年內成長6倍。CUBE App的人臉辨識驗證功能，讓用戶無須記憶密碼或透過簡訊驗證碼驗證，即可在安全環境下完成轉帳交易，至今已有超過2600萬人次使用。
陳冠學表示，CUBE App未來將持續扮演國泰各項金融服務的起點，串接更多集團子公司業務，打造更全面的一站式金融平台，例如已與國泰證券串接SSO（Single Sign On），透過CUBE App申辦國泰證券戶過去1年累積開戶數成長2倍，今年也剛與國壽合作，推出由定存利息轉為保障的「利即保」，接下來也將再與子公司合作，推出跨平台的投資型商品，豐富CUBE App的數位服務功能，請大家拭目以待。
不過，國泰世華銀行在啟動數位品牌整合同時，發卡量達270萬張的好市多發行聯名卡的發卡權也將於明年8月7日到期，國泰世華銀行能否續約也引發關注，目前傳出新發行權由台北富邦銀拿下，只是國泰世華銀行始終未證實。
對此，鄭有欽今日表示，這麼大的一張卡片及這麼好的合作伙伴，不管續約或不續約，「我們全力在做準備工作」，即便是新合約也一定會有新的規畫、新方案及調整的部分，在還沒有確定之前，包括若沒有續約，我們也在做準備，若無法續約，舊卡友就會直接用CUBE卡來因應。
他也坦言，在發卡權可能易主的消息傳出後，有相當多卡友很擔心，也有很多客戶打電話到客服詢問，他強調，好市多聯名卡合約到期前，卡友所有權益都不會受到影響，包含多利金使用，可以照樣累積做折抵。
至於會不會擔心刷卡量銳減？鄭有欽表示，這不是現在擔心的問題，就是做好準備，等候通知。他說，續約準備與不續約的準備都有在進行，好市多聯名卡的卡量這麼大，需要有充裕時間做準備工作。
對於好市多聯名卡的價值，鄭有欽提到，如果加上客戶，包含國泰導引到好市多變成會員的部分，也有好市多會員變成國泰卡友的部分，以客戶全面性來看，都是非常優質客戶。