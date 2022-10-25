中市觀光公車上路 市府：讓市民享更便利行旅體驗

台中市政府觀光旅遊局今(25)日宣布，「153路谷關線」、「309路高美線」以及「151路阿罩霧線」3條觀光示範路線上路，將帶領旅客走訪山、海、屯區各觀光景點，還可串聯台鐵、捷運、幹線公車及iBike等複合公共運具，形成完整觀光交通路網。台中市副市長令狐榮達表示，3條觀光公車上路後，將提供旅客更友善及便利行旅體驗！





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台中觀光公車今日舉行啟動儀式，令狐副市長出席表示，台中市位居台灣交通要道，高鐵，海空港都交會於此，且山海屯區各具特色，非常宜居。繼去年11路「台灣好行-台中時尚城中城線」景點接駁公車運行後，市府再打造151路「阿罩霧線」、153路「谷關線」及309路「高美線」3條觀光公車路線，透過公車路線轉型為觀光公車，各路線公車塗裝也加入路線代表色彩，如「山林綠」為谷關線、「海洋藍」是高美線、「磚瓦橘」為阿罩霧線，讓民眾好識別不會搭錯。





不僅於此，台中市民有雙十公車優惠，搭公車10公里免費，路程超過10公里只收10元，因此不論去谷關、高美濕地等，台中市民只收10元，敬老卡也適用。此3條觀光公車路線，共計停靠29個觀光站點，可順遊52處景點，旅客從台中火車站及高鐵台中站就可搭乘觀光公車，前往谷關溫泉、東豐自行車綠廊、東勢客家文化園區、梧棲觀光漁港、高美濕地、秋紅谷、自然科學博物館、霧峰林家宮保第園區、霧峰農會酒莊、光復新村、921地震教育園區等台中山、海、屯各區知名觀光景點。





觀旅局長韓育琪表示，台中觀光公車品牌專屬識別，以台中的「中」字為軸心，串聯不同角度的中字組合，搭配山、海、屯、都各區的代表色「山林綠」、「海洋藍」、「磚瓦橘」及「都心黃」，象徵位處台灣中部的台中，不斷轉動創新多變，期待透過觀光公車串起城市每個角落的美好。





韓局長說，為提供旅客各路線周邊旅遊資訊，也設計觀光公車旅遊摺頁，民眾可至沿線旅服中心及交通場站索取紙本摺頁，也可在台中觀光旅遊網的「台中觀光公車專區」網頁下載電子版摺頁。此外，也提供沿線52個知名景點的中、英語版E化語音導覽服務，讓旅客透過解說更能深度體驗台中魅力。



