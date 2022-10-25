行政訴訟新制明年8月上路　搭配6配套措施

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張國勳解釋，北高行轄區的巡迴法庭，是給住在雙北市以外的當事人使用，中高行是給住在台中市以外的當事人使用，高高行則是給住在台南市及高雄市以外的當事人使用。
其次，原住民無須奔波外地起訴。因原住民或部落的公法上權利或法律關係爭訟的事件，原住民或部落可以就近提起訴訟，與過去要到被告所在地的行政法院起訴不同，保障原住民訴訟權益。
第三、防杜濫訴、節省寶貴司法資源。基於惡意、不當或是濫用程序目的提起訴訟，而且欠缺合理依據，法院可以駁回起訴，並視個案情節裁處12萬元以下的罰鍰。
第四、特定身心障礙者可由信賴的人陪同開庭。有聽覺、聲音及語言障礙的人，經審判長許可後，可請自己信賴的人陪同開庭。
第五、健全紛爭解決機制、早日和平解決紛爭。擴大行政訴訟和解的範圍，增訂行政訴訟調解制度，節省寶貴的訴訟資源，共創三贏。
最後，漸進擴大強制律師代理、捍衛民眾訴訟權益。經司法院指定的環保、土地爭議之第一審通常訴訟程序、都市計畫審查程序、向最高行政法院提起之事件及再審事件，原則上應委任律師為訴訟代理人，以保障當事人訴訟權。如果沒有錢請律師，可以依據訴訟救助的規定，向行政法院聲請選任律師為訴訟代理人。
張國勳強調，距今已不到1年時間，各項籌備工作正如火如荼地展開，自總統公布迄今僅4個多月，已初步完成幾項重要子法的研議及修正，其中稅務專業法庭設置及專業法官證明書核發辦法已修正施行，新增的稅務專業法官培訓課程，將於今年12月中首次開訓。