影帝楊群膀胱癌逝世！3大族群當心：出現「1症狀」快就醫
過去縱橫影壇多年的金馬影帝楊群（原名：楊鵬舉），驚傳昨（24）日凌晨因「膀胱癌」逝世享年88歲。楊群生前抗癌1年半，但膀胱癌復發率高，初期也沒有明顯症狀，是相當棘手癌症之一。書田診所泌尿科醫師周固指出， 膀胱癌較常發生於長期有抽菸、染髮習慣或是在化工廠的職業工作者身上，罹癌初期症狀不明顯，因此很難及早發現治療，呼籲民眾除了要減少抽菸，並且要養成多喝水、多排尿的習慣外，年齡超過40歲以上的族群更要留意，如果身體沒什麼異狀，卻開始有「血尿」出現，就因立即就醫做檢查。
周固指出，膀胱癌是泌尿系統中相當常見的癌症，且膀胱癌和許多癌症一樣，在初期並不會有刺痛、疼痛的感覺，最先出現的症狀則是「血尿」，且「有時候有、有時候沒有」，尤其是40歲以上的民眾特別要注意，只要上廁所有發現這樣的情況，哪怕次數少，也要立即前往醫院做檢查，平時也需固定至醫療院所定期做抽血、尿液檢驗，才能掌握身體狀況。
周固提醒，目前臨床上罹患膀胱癌的還是以男性居多，主因不外乎是抽菸、染髮、長期接觸工業、油漆和製造化學物質的職人。研究也指出，「二手菸」的致癌機率相對較高，不過值得注意的是，「憋尿」其實並非導致膀胱癌的主要原因，周固解釋，一般人在尿液儲存120~150c.c時就會有想排尿的感覺，少數人在特定時候才會憋到快300c.c，不過此時壓力已經極大，很難不跑廁所，因此若不是常態性的這樣傷害膀胱，基本上不會嚴重到衍生膀胱癌。
如果不幸罹患膀胱癌，周固指出，若僅是較淺層、表面的初期，可透過內視鏡、雷射、泌尿道切割等手術直接切除腫瘤，也可以透過灌入藥物來舒緩；不過若癌細胞已經侵犯周邊組織，可能就要將膀胱切除，並擷取部分大腸和小腸做為替代容器，才能維持儲尿、排尿的功能；再拖到後期就只能採取化學治療、電療等流程，無法做到根除。