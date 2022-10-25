MLB／跟天使明明還有一年約　各隊已經開始覬覦大谷

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本季的投手大谷，生涯首次達到大聯盟的規定局數，整季投了166局，戰績拿下15勝9敗，防禦率僅2.33，而打者翔平則是突破了生涯單季安打數，本季打出160支安打，打擊三圍達.273/.356/.519，兩項成績都是聯盟佼佼者，紐約媒體「SPORT NEW YORK」就特別針對紐約大都會該不該追求大谷翔平撰文分析。
文中提到，本季末大都會的先發投手輪值包含Jacob deGrom、Chris Bassitt以及Taijuan Walker等要員都將會進入自由球員市場，只剩今年季前簽下的Max Scherzer確定留隊，除了投手陣容，大都會的打線也需要一支「大棒子」，而換來大谷翔平就剛好能同時補強「王牌投手」以及「強打者」這兩個角色。
但要換到大谷可能所費不貲，作者以2021賽季洛杉磯道奇隊與華盛頓國民隊交易Max Scherzer跟Trea Turner的包裹相比，當時道奇隊拿出了四名新秀，其中兩位百大新秀，換到剩下還有近兩年控制權的Scherzer以及Turner，而大谷明年賽季僅剩下不到一年控制權而已。
除了紐約媒體持續對大谷流口水之外，連德州媒體也開始妄想，「Dallas Morning News」就以「遊騎兵必須交易大谷翔平」為標題撰文，並且以德州遊騎兵去年簽下Corey Seager與Marcus Semien為例，認為可能會有意想不到的操作發生。