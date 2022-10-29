戀上敵國王子、戰火流亡！德「最美末代公主」的戲劇人生

▲末代德意志皇帝兼普魯士國王威廉二世唯一的女兒，維多利亞‧路易絲公主。（圖／翻攝自網路）
▲末代德意志皇帝兼普魯士國王威廉二世唯一的女兒，維多利亞‧路易絲公主。（圖／翻攝自網路）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-29 09:00:00

如果所愛的人，在身分上與自己是對立的，父母親友幾乎都反對這段戀情，你將如何抉擇呢？這對一般平民百姓尚且不易，若換成一國的公主、王子，被迫放棄所愛並不稀奇。在20世紀初的歐洲，就有這樣1位末代公主，排除萬難也要嫁與所愛之人，雖然因為第一次世界大戰爆發，令她失去原本尊貴的身分，流亡他鄉，所幸丈夫不離不棄，最終也算是收穫了自己的幸福，她就是末代德意志皇帝兼普魯士國王威廉二世（Wilhelm II）唯一的女兒，維多利亞‧路易絲公主（Princess Victoria Louise of Prussia）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1892年9月13日，路易絲出生於波茨坦（Potsdam），是威廉二世與奧古斯塔‧維多利亞王后（Auguste Viktoria）最小的孩子，她上面有6個哥哥，由於是國王夫婦膝下唯一的公主，路易絲從小就集萬千寵愛於一身。據歷史學家和親友回憶，路易絲相當聰明、氣質高貴，但也許是自幼受寵，加上遺傳到父親一部分的個性，因此也有點專橫而任性，特別喜歡成為大眾關注的焦點。身為英國維多利亞女王的曾孫輩，與歐洲多國的王室都有血緣關係，路易絲公主自幼就經常跟著家人遊歷各國，去拜訪她的王室親戚們。

▲威廉二世與女兒路易絲公主合影。（圖／翻攝自網路）
▲威廉二世與女兒路易絲公主合影。（圖／翻攝自網路）
1912年，剛滿20歲的路易絲公主，在柏林一場宴會上，邂逅了她未來的丈夫，漢諾瓦末代國王格奧爾格五世的孫子，恩斯特‧奧古斯特（Ernst August III，下稱恩斯特王子），2人一見鍾情，很快就墜入了愛河，並決定互許終身。

然而尷尬的是，1866年普奧戰爭後，普魯士就吞併了漢諾瓦，格奧爾格五世被廢黜並流亡奧地利；1884年，韋爾夫家族沃爾芬比特爾支的不倫瑞克公爵威廉（William, Duke of Brunswick）去世而絕嗣，指定最近的男系血親，也就是恩斯特王子的父親，恩斯特·奧古斯特二世（Ernst August II）為繼承人，卻遭德意志帝國首相俾斯麥於次年廢黜其不倫瑞克公爵之位，改任命普魯士王子阿爾布雷希特為公國攝政。因此，恩斯特王子可說是與路易絲公主所處的普魯士王室，有著錯縱複雜的恩仇關係，即使這些歷史事件已過去幾十年，但隔閡依然存在。

父母明擺著反對2人的婚事，但路易絲公主也不是一味聽從長輩的乖乖女，她堅持非恩斯特王子不嫁，最終，威廉二世夫婦拗不過寶貝女兒的要求，而讓2人於1913年5月成婚，幾乎整個歐洲的王室都有派員出席，堪稱一戰爆發前，歐洲最盛大奢華的王室盛事。至於恩斯特王子及父親則放棄了對漢諾瓦王國和不倫瑞克公國的權利聲索，作為交換，這位普魯士的新駙馬於11月1日繼承了祖先的不倫瑞克公國，成為不倫瑞克公爵，以及普魯士騎兵團上校，2個家族達成某種意義上的和解。

▲路易絲公主與丈夫恩斯特王子。（圖／翻攝自網路）
▲路易絲公主與丈夫恩斯特王子。（圖／翻攝自網路）
婚後，小倆口搬進了位於不倫瑞克首府的不倫瑞克城堡（Brunswick Palace），生了5個孩子，其中4個是兒子、1個是女兒。不過婚後僅1年，這個家庭就迎來劇烈轉折，第一次世界大戰爆發（1914年），1918年，以德國為首的同盟國戰敗後，德皇威廉二世被迫退位，諸多王室成員不得不流亡國外，放棄原本養尊處優的生活。

接下來30年，恩斯特王子以漢諾瓦家族領袖的身分，與妻小輾轉住在德國的布蘭肯堡城堡（ Blankenburg Castle）、奧地利格的坎伯蘭城堡（Cumberland Castle）等地。二戰末期，恩斯特王子一家又遷往德國下薩克森的馬林堡城堡（Marienburg Castle），直到他於1953年去世。

至於路易絲公主，戰後的她，大部分時間都花在參加下薩克森州的公共活動上，並從事慈善工作，她於晚年搬回了不倫瑞克，住在支持者提供房子，直到1980年底去世。路易絲公主曾陸續出版幾本著作和傳記，包含《身為皇帝女兒的生活》（德文：Ein Leben als Tochter des Kaisers，英文：Life as Daughter of the Emperor），以及描述她嫂嫂塞西莉女公爵（Duchess Cecilie of Mecklenburg-Schwerin, 德意志和普魯士末代王儲妃）、母親奧古斯塔‧維多利亞王后生平的書，透過書寫，遙憶那段身處帝國榮光的歲月。

教育翻轉人生！祖輩白手起家　新英相蘇納克名利雙收

特拉斯不孤單！CNN列舉這些人：公眾或政治生命也很短

皇室駙馬有「錢」途！小室圭3度挑戰終合格　年薪估漲3倍

思想前衛的民初奇女子！用身體寫作　余美顏的嘆息人生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀