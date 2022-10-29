戀上敵國王子、戰火流亡！德「最美末代公主」的戲劇人生

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1912年，剛滿20歲的路易絲公主，在柏林一場宴會上，邂逅了她未來的丈夫，漢諾瓦末代國王格奧爾格五世的孫子，恩斯特‧奧古斯特（Ernst August III，下稱恩斯特王子），2人一見鍾情，很快就墜入了愛河，並決定互許終身。
然而尷尬的是，1866年普奧戰爭後，普魯士就吞併了漢諾瓦，格奧爾格五世被廢黜並流亡奧地利；1884年，韋爾夫家族沃爾芬比特爾支的不倫瑞克公爵威廉（William, Duke of Brunswick）去世而絕嗣，指定最近的男系血親，也就是恩斯特王子的父親，恩斯特·奧古斯特二世（Ernst August II）為繼承人，卻遭德意志帝國首相俾斯麥於次年廢黜其不倫瑞克公爵之位，改任命普魯士王子阿爾布雷希特為公國攝政。因此，恩斯特王子可說是與路易絲公主所處的普魯士王室，有著錯縱複雜的恩仇關係，即使這些歷史事件已過去幾十年，但隔閡依然存在。
父母明擺著反對2人的婚事，但路易絲公主也不是一味聽從長輩的乖乖女，她堅持非恩斯特王子不嫁，最終，威廉二世夫婦拗不過寶貝女兒的要求，而讓2人於1913年5月成婚，幾乎整個歐洲的王室都有派員出席，堪稱一戰爆發前，歐洲最盛大奢華的王室盛事。至於恩斯特王子及父親則放棄了對漢諾瓦王國和不倫瑞克公國的權利聲索，作為交換，這位普魯士的新駙馬於11月1日繼承了祖先的不倫瑞克公國，成為不倫瑞克公爵，以及普魯士騎兵團上校，2個家族達成某種意義上的和解。
婚後，小倆口搬進了位於不倫瑞克首府的不倫瑞克城堡（Brunswick Palace），生了5個孩子，其中4個是兒子、1個是女兒。不過婚後僅1年，這個家庭就迎來劇烈轉折，第一次世界大戰爆發（1914年），1918年，以德國為首的同盟國戰敗後，德皇威廉二世被迫退位，諸多王室成員不得不流亡國外，放棄原本養尊處優的生活。
接下來30年，恩斯特王子以漢諾瓦家族領袖的身分，與妻小輾轉住在德國的布蘭肯堡城堡（ Blankenburg Castle）、奧地利格的坎伯蘭城堡（Cumberland Castle）等地。二戰末期，恩斯特王子一家又遷往德國下薩克森的馬林堡城堡（Marienburg Castle），直到他於1953年去世。
至於路易絲公主，戰後的她，大部分時間都花在參加下薩克森州的公共活動上，並從事慈善工作，她於晚年搬回了不倫瑞克，住在支持者提供房子，直到1980年底去世。路易絲公主曾陸續出版幾本著作和傳記，包含《身為皇帝女兒的生活》（德文：Ein Leben als Tochter des Kaisers，英文：Life as Daughter of the Emperor），以及描述她嫂嫂塞西莉女公爵（Duchess Cecilie of Mecklenburg-Schwerin, 德意志和普魯士末代王儲妃）、母親奧古斯塔‧維多利亞王后生平的書，透過書寫，遙憶那段身處帝國榮光的歲月。