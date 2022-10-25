「西郎谷桃」威士忌爆單！過年送「這支」：紅包巨大包
「劍人夕鶴」紅酒還沒喝完，現在又來一支「西郎谷桃」威士忌，讓年末派對或過年送禮市場更是熱鬧非凡。今年8月在台北國際精緻酒展曝光的「西郎谷桃」，近幾日在社群暴紅，不少民眾敲碗頻問哪裡買，廠商也直呼「爆單了啦」，受邀出席前任婚禮時又有新的酒單可選。而「劍人夕鶴」的業者則新推出蓮花早安酒，溫情搶攻過年送給長輩的伴手禮需求。
位於台北大安區的「樽坊40% alc」，專營進口日本酒類，也提供客製化酒標威士忌服務。旗下推出「西郎谷桃」威士忌，今年8月首度在酒展曝光後，進來開始在社群發酵，不少酒友都關注到這支酒款，紛紛敲碗哪裡買，業者也在粉專透露已賣到爆單。「西郎谷桃」是醉神調和威士忌，正是薩摩惠比壽堂的威士忌品牌之一，透過客製化酒標及手工木盒活動，可訂製個人酒款，沒想到這次因為一款「西郎谷桃」酒標暴紅。
而今年六月才剛上架預購就一夜被搶光的「劍人夕鶴」紅酒，原價974元（就去死）、特價748元（去死吧），當初新品才曝光不到一天，首波庫存5000瓶就賣光光，目前第三波預購也快接近完售，累積狂賣3萬瓶。推出「劍人夕鶴」的沃芙酒業共同創辦人葉又強（John）說，不少人認為「劍人夕鶴」太負面，所以同步推出超級正能量的「早安酒」，來自義大利北部的Asti，酒瓶上不只有酒莊象徵「蓮花」，瓶身還有充滿台灣人情味的「早安」，呼籲大家珍惜長輩的愛，預計過年前到港，目前開放限量預購。