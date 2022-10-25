123聯合拍賣會11／1登場　台北分署端出豪車、神車

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台北分署表示，BMW 218D為白色烤漆，西元2017年出廠，排氣量1995cc，里程數8萬2743公里，此次是再行拍賣程序，應買人只要出價最高且達底價50%即可將這部豪車開回。
另一部則為有國民休旅神車美名的TOYOTA WISH，該車同為白色烤漆，西元2016年出廠，排氣量1987cc，里程數23萬3509公里，此次為第2輪拍賣，有意入手的民眾切勿錯過。
日前媒體報導的藍寶石鑽戒，也是拍賣場上引人注目的焦點，據鑑定書所示，天然藍寶石有11.93克拉，戒座為金屬材質，銀基底交金鑲座，周邊鑲有碎鑽，耀眼璀璨，高雅溫潤。且鑽戒不定底價，只要有到現場出價，就有機會買到。現場另有60枚珍貴戒指，價格從2萬到10萬不等。此外也有變賣1474組實用的口罩手套組，每組只要100元。
不動產計有78筆土地及2筆建物，分別坐落在台北市文山區、中正區、中山區、大安區、信義區、新北市新店區、坪林區、石碇區及金門縣金寧鄉等地，皆是投資、自用的優質物件。
其中，拍賣底價以新北市新店區新坡段136地號土地的9600萬元為最高，該筆土地面積772.12平方公尺，權利範圍全部，為第四種住宅區，現為雜木林，其上無建物，拍定後點交。有意購買之民眾，可依自身需要，至現場或採用通訊投標應買。