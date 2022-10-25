雙11購物節momo豪擲上億！開跑先送111萬　再抽11份機票

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此外，每年雙11都會遇到的物流塞車狀況， 谷元宏表示其實每年雙11物流一直都是的考題，一定都會受到影響，從9月就開始規劃對應的方式，今年除了增加18％的倉儲，同時也向外承租4萬棧板空間來預先準備，也有尋求車隊支援，預計物流的運能也比去年成長70-80%。
今年momo雙11暖身慶首度祭出「111萬獎金爭霸戰」動員起跑，即日起至11/1事先選擇隊伍加入，並於11/1暖身慶首日個人累積消費滿2,000元，即可跟著全隊夥伴一同爭奪獎金，累積消費金額較高之隊伍可依個人消費佔比瓜分74萬元，另一隊伍則瓜分37萬。抽獎部分，凡11/11當日momo全通路不限金額下單，就有機會成為「11份亞洲不設點雙人來回機票」幸運得主之一；同時再加碼「111份國內五星飯店住宿券」。
揪團賺回饋
歷年呼聲超高的「揪團賺回饋」活動也不缺席，11/1當日團隊達3人以上、3人以上有消費，且團隊消費累積金額達指定門檻即享最高3.5% momo幣回饋，指定刷momo卡再領1,111元momo幣。疊加大銀行最高回饋20%與揪團賺最高3.5% momo幣，全站最高回饋達23.5%。
指定日期消費滿額登記領美食好禮
- 11/1 7-11精品美式共1萬份
- 11/9哈根達斯單球兌換券共5,000份
- 11/11達美樂比薩套餐共4萬份、鮮茶道飲品共3.3萬份、麥當勞蘋果派共2.5萬份三選一
- 11/8滿額登記送LAB美國雅男士多功能洗面乳共2,000份
- 11/9～11/10累積消費滿11,111元即可1元加購SPORT b.購物袋
- 11/11滿21,111元加價111元帶回SPORT b.保溫瓶
11/1起至11/11每日指定時段狂撒紅包，除有最高999元momo幣，還有麗寶樂園雙人免費套票、Uber優惠券、哈根達斯折價券、聯想耳罩耳機等獎項。天天簽到就有最高111元momo幣免費領，包含每日簽到獲得指定金額momo幣，最高獲得100元momo幣，好友分享再拿11元momo幣。
許願抽清空購物車
11/1至11/10預先將喜愛的商品加入購物車，並於11/11當天下單並完成抽獎登記，即有機會讓momo為你買單(上限為10,000元momo幣/人)。此外，11/9-11/10momo還能幫1元變大，於活動時間內至活動頁以1元momo幣為籌碼，即可兌換一次「扣momo幣試手氣」好運抽獎機會，有機會帶回最高1,111元momo幣獎項。