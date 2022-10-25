萬聖節跑趴到高雄！市集、樂園一次玩遍

▲義大遊樂世界10月每週六都有「萬聖音樂夜」。（圖／義大遊樂世界提供）
▲義大遊樂世界10月每週六都有「萬聖音樂夜」。（圖／義大遊樂世界提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-25 15:53:21

大小朋友開心呼朋引伴參加變裝派對的萬聖節又將到來，高雄各地推出精彩有趣又可撿便宜的主題活動。駁二藝術特區有「歐咪呀給萬聖季在高雄」市集活動；SKM Park Outlets則主打「惡靈夜總會」，祭出萬聖扮裝可享「星光暢玩」超值優惠；義大遊樂世界10月每週六都有「萬聖音樂夜」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲鈴鹿賽道樂園將叮叮電車搖身一變成「幽靈列車」。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）
▲鈴鹿賽道樂園將叮叮電車搖身一變成「幽靈列車」。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）
高雄市政府與大高雄市觀光商圈總會於10月28日到30日，在駁二藝術特區共同舉辦「歐咪呀給萬聖季在高雄」市集活動，現場集結嚴選超過300個質感品牌，還有萬聖扮裝遊行，並打造專屬「屍速列車」提供拍照打卡。報名參加扮裝比賽，就有機會奪得獎金，而活動期間於市集內消費可領取抽獎券，並抽獎贈送商圈會員之伴手禮產品。

▲萬聖節駁二藝術特區推出「歐咪呀給萬聖季在高雄」市集活動。（圖／高市府觀光局提供）
▲萬聖節駁二藝術特區推出「歐咪呀給萬聖季在高雄」市集活動。（圖／高市府觀光局提供）
在高雄草衙的SKM Park Outlets主打「惡靈夜總會」，打造必拍的大型裝飾藝術「惡靈禁地、蜘蛛怪、搞怪南瓜樹」。10月30日16:30推出「百鬼夜行」變裝遊行派對，報名參加活動還可獲得鈴旋轉木馬免費搭乘乙次。10月29、30日16:30，酷奇拉家族將帶來萬聖節表演秀，與民眾一起快樂互動。鈴鹿賽道樂園還將叮叮電車搖身一變成「幽靈列車」，並推出優惠，即日起至10月31日每天下午5點後扮鬼暢玩樂園，3人只要399元(需一位16歲以上成人帶2位12歲以下兒童)。

義大遊樂世界10月每週六都有「萬聖音樂夜」，16點30分後可以299元星光票入園，一邊看樂團演唱，還可以暢玩樂園遊樂設施。此外，整個10月到義大遊樂世界，搭乘「天旋地轉」、「極限挑戰」等雙腳離地遊樂設施，拍照上傳官方FB就有機會獲得義大Outlet千元購物金。

觀光局長周玲妏表示，10月底高雄有多場萬聖節活動，讓大家不用出國，也能感受滿滿的異國樂趣，更可搭配「2022高雄秋遊商圈觀光節」活動，由在地商圈串聯300家特色品牌，更攜手旅宿業者祭出多元優惠方案，11月底前，來高雄逛街購物享滿額送再抽萬元 LINEPOINT點數。

《八百壯士》數位修復版　愛河戶外重現四行倉庫保衛戰

美濃運動中心啟用！陳其邁：平價消費照顧全齡健康

日本設計大師皆川明品牌大展首度移展海外！高美館登場

台灣設計展在高雄　創600萬人登「設計中島」朝聖！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀