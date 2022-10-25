萬聖節跑趴到高雄！市集、樂園一次玩遍

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在高雄草衙的SKM Park Outlets主打「惡靈夜總會」，打造必拍的大型裝飾藝術「惡靈禁地、蜘蛛怪、搞怪南瓜樹」。10月30日16:30推出「百鬼夜行」變裝遊行派對，報名參加活動還可獲得鈴旋轉木馬免費搭乘乙次。10月29、30日16:30，酷奇拉家族將帶來萬聖節表演秀，與民眾一起快樂互動。鈴鹿賽道樂園還將叮叮電車搖身一變成「幽靈列車」，並推出優惠，即日起至10月31日每天下午5點後扮鬼暢玩樂園，3人只要399元(需一位16歲以上成人帶2位12歲以下兒童)。
義大遊樂世界10月每週六都有「萬聖音樂夜」，16點30分後可以299元星光票入園，一邊看樂團演唱，還可以暢玩樂園遊樂設施。此外，整個10月到義大遊樂世界，搭乘「天旋地轉」、「極限挑戰」等雙腳離地遊樂設施，拍照上傳官方FB就有機會獲得義大Outlet千元購物金。
觀光局長周玲妏表示，10月底高雄有多場萬聖節活動，讓大家不用出國，也能感受滿滿的異國樂趣，更可搭配「2022高雄秋遊商圈觀光節」活動，由在地商圈串聯300家特色品牌，更攜手旅宿業者祭出多元優惠方案，11月底前，來高雄逛街購物享滿額送再抽萬元 LINEPOINT點數。