AcQUA源少年「2成員大吵、爆哭」 莑茗哀號：我單身4年
從選秀節目《原子少年》水星出道的男團「AcQUA源少年」，由隊長黃莑茗、李秉諭、林毓家、須弘道、盧佾暘5位成員組成，平均年齡年僅17歲，明（26日）推出首支單曲《水星座AcQUArius》，今在影廳舉辦MV首映及媒體、粉絲聽歌會。AcQUA有著革命情感，日前莑茗和毓家卻爆發首次衝突，毓家事後主動致電莑茗，兩人才把話講開。
回想某次練舞因為排練方式引發的爭吵，莑茗表示，當下他講的意思跟毓家理解的不一樣，兩人各講各的，加上壓力都很大，便在公司會議室大吵一架，他還委屈爆哭，當時弘道已經先返家，導致在場的秉諭和佾暘很尷尬，最後秉諭只好出面勸架，「那天已經練了很久，大家都太累，我就叫他們先冷靜，我們明天再講，殊不知他們晚上（回家）超快就和好！」
毓家說：「雖然有生氣，還是要和好啊！」透露當晚回家洗完澡想說怎麼辦，不久決定打電話給莑茗，「我們兩個根本就誤會對方，我在吵這，他在吵那，已經聽不懂對方在講什麼、互咬什麼」，所幸兩人隔天就像沒發生過任何事一樣。
被問有沒有禁愛令？21歲莑茗代為回答：「沒有禁愛令，我們就專注在作品上，私底下情感狀況公司不會干涉，都尊重。」5人是否都單身？莑茗大笑說：「我覺得我單身超久，3、4年了，希望未來可以遇到（對象）！」其他人則都不置可否，莑茗這時又跳出來發言：「就正常交友，只要不要影響到工作就好！」
至於有無關心身陷官司的天王星小孩，秉諭和毓家從小和小孩一起跳舞，3人感情很好，秉諭表示：「我私下有傳訊息給他，但因為這件事跟我們沒有關係，所以也不方便給予過多評論。」毓家也說：「我不是當事人，完全不了解事情的經過，所以也不會說什麼，就保持中立，當然希望大家都好好的。」
為了表達對粉絲的感謝，AcQUA源少年向公司爭取線下近距離活動，回饋廣大粉絲，記者會上加碼宣告11月12日（六）將舉辦AcQUA源少年的「水星座巡迴校車」快閃活動，揪粉絲們相見，此外，成員也透露目前如火如荼在籌備第二首單曲。（編輯：楊穎軒）