黃珊珊手諭交辦城博會 蔣萬安籲：別成柯市府卸任前汙點
台北市議員簡舒培爆料，北市府動用第二預備金900萬舉辦2022台北城市博覽會，是前台北市副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊「手諭」交辦。談及此事，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）日受訪直言，柯市府舉辦的博覽會急就章，為辦而辦很可惜，如今又有預算爭議。他也呼籲台北市長柯文哲、黃珊珊應該具體說明，別讓城博會成卸任前汙點。
簡舒培爆料指控，北市府舉辦城博會，是因為黃珊珊以一長手寫便條「手諭」交辦，上頭寫下「市長指示，籌備2022台北城博會，並動支第二預備金，上簽市長，預計明年六至八月間辦理」。黃珊珊受訪則承認回應，市府討論完經市長裁示後，她才寫便條請研考會交辦，後面公文與內簽都很完整。
蔣萬安受訪則指出，城市博覽會應提高市民認同感，創造城市光榮感重要活動，但柯市府博覽會卻急就章，為辦而辦的活動，煙火式方式非常可惜，現在又被議員質疑有預算爭議，非常遺憾，柯市府與黃副市長應正面回應、具體說明，別讓城市博覽會成柯市府卸任前汙點。
針對中廣董事長趙少康提到，今年北市長選舉有可能「棄黃保蔣」，而黃珊珊則駁斥沒有所謂棄保。媒體追問，是否會反對操作棄保？蔣萬安回應，台北市民水準非常高，大家希望選出一個真的能帶給台北人驕傲、光榮感的候選人，他就是持續一步一腳印爭取市民認同，成為市民心中最好的選擇。