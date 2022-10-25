數位部開放商用衛星通信頻率　11／8起受理業者申請

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衛星通信另可作為降低普及通訊服務成本的選項，以及提供航空器及船舶寬頻服務等，提升民眾近用通訊傳播服務的機會。
數位部長唐鳳今天在部務會議，聽取資源管理司「開放電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率」報告討論案，會中並通過「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」、「頻率使用費收費標準」、「電信事業申請無線電頻率核配審查收費標準」及「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率審查作業要點」。
數位部表示，有意申請衛星固定通信用無線電頻率的業者，可於11月8日起依相關規定提出申請，數位部將於12月30日截止受理申請後，儘速辦理各項審查作業。
數位部說明，規劃釋出10.7-12.7GHz、13.75-14.5GHz、17.7-20.2GHz及27.5-30.0GHz等頻段，供同步與非同步衛星固定通信使用，其中27.9-29.5GHz須與既有行動寬頻業者協議使用。無線電頻率使用期限為2年，屆期得申請再核配。
在頻率用途方面，數位部說，除固定衛星地球電台外，也包含航空器及船舶等衛星地球電台，頻率均依照國際電信聯合會（ITU）規範使用；同時，依據行政院核定的無線電頻率供應計畫，有關衛星干擾處理原則，申請使用頻率者不得對既設電台造成干擾，且非同步衛星不得干擾同步衛星，非同步衛星系統間頻率應和諧有效共用。
在申請資格方面，依電信管理法相關規定，限制申請者應為電信事業，董事長應具有中華民國國籍，外資直接持股不得超過49%，直接及間接持股不得超過60%，且不得有大陸地區投資人投資，實收最低資本額門檻為新台幣3億元，且不限申請家數。另為確保國安，合作衛星機構應符合有關機關國家安全考量。
另外，數位部規劃從今年11月起試辦遠距辦公方案，數位部員工若因業務推動需要，或者其他因素，如家人遇有緊急或重大特殊狀況需要照顧等情形，可以申請遠距辦公，預計將試辦至112年底，之後將視成效檢討後續施行方式。