影／泰國人起薪僅一萬二　台灣女孩解析曼谷真實生活

▲李潔決定從食、衣、住、行、育、樂方面探討，帶大家看看曼谷人的真實生活。（圖／翻攝自IG和影片）
▲李潔決定從食、衣、住、行、育、樂方面探討，帶大家看看曼谷人的真實生活。（圖／翻攝自IG和影片）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-25 16:40:54

在曼谷過著旅居生活的台灣女孩李潔，時常拍攝影片和大家分享眼中的泰國生活。喜愛慢步調生活節奏的她，推崇慢慢來過日子。當她飛來泰國時，她發現泰國人起薪只有一萬二，尋常百姓是怎麼在物價都快跟台北一樣高的曼谷生活的呢？李潔決定從食、衣、住、行、育、樂方面探討，帶大家看看曼谷人的真實生活。

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會講泰語的李潔，在曼谷生活時毫無阻礙，也可以跟觀眾分享最真實的泰國日常。在影片中，李潔放上泰國曼谷住的社區真實模樣，她拍攝了三棟曼谷的公寓，並說明租金都在2700至2800泰銖間，這種套房的衛浴設備相當簡陋，而且沒有熱水、冰箱、洗衣機和現代設備，她預估電費應該只有1000塊泰銖，然後沒有網路費，手機費大約500塊泰銖，如此加總是4200塊泰銖，如果是只有一萬二的社會新鮮人，只剩7300塊泰銖能使用。

▲會講泰語的李潔，在曼谷生活時毫無阻礙，因此能實地走訪民間。（圖／翻攝自影片）
▲會講泰語的李潔，在曼谷生活時毫無阻礙，因此能實地走訪民間。（圖／翻攝自影片）
李潔說她剛來曼谷時，也是住這種房型，由於是公司幫忙尋找的套房，因此她抵達時非常驚訝，因為她記得當時的房間很沒有安全感，當初人生地不熟，而當地小區的安全性比較不高，她有點害怕會遭遇不測。而食物的花費，她去逛了小區的傳統菜市場，物價最貴的一餐也不超過100塊泰銖，每餐大約40塊泰銖，李潔再把食物的費用加總。最後李潔再來計算交通費用，她說其實當地人不會坐曼谷的捷運，因為很貴，大部分都是坐公車、搭船、搭雙條車或走路。

計算完所有生活開銷，如果過得克勤克儉，起薪一萬二真的可以在首都曼谷生活，但是幾乎不能有物欲和享樂的開銷。李潔說經過自己實地走訪後，她覺得非常佩服泰國民眾，即便薪水如此低，依然保持樂觀和開朗的心態，快樂過每一天，歡迎大眾來看李潔計算曼谷老百姓生活的完整版影片

｜LeeJay李潔我在曼生活｜

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