影／泰國人起薪僅一萬二　台灣女孩解析曼谷真實生活

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李潔說她剛來曼谷時，也是住這種房型，由於是公司幫忙尋找的套房，因此她抵達時非常驚訝，因為她記得當時的房間很沒有安全感，當初人生地不熟，而當地小區的安全性比較不高，她有點害怕會遭遇不測。而食物的花費，她去逛了小區的傳統菜市場，物價最貴的一餐也不超過100塊泰銖，每餐大約40塊泰銖，李潔再把食物的費用加總。最後李潔再來計算交通費用，她說其實當地人不會坐曼谷的捷運，因為很貴，大部分都是坐公車、搭船、搭雙條車或走路。
計算完所有生活開銷，如果過得克勤克儉，起薪一萬二真的可以在首都曼谷生活，但是幾乎不能有物欲和享樂的開銷。李潔說經過自己實地走訪後，她覺得非常佩服泰國民眾，即便薪水如此低，依然保持樂觀和開朗的心態，快樂過每一天，歡迎大眾來看李潔計算曼谷老百姓生活的完整版影片。
｜LeeJay李潔我在曼生活｜
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