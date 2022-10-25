張善政要蔡英文為桃園做事 黃韋鈞列上任6年22政績打臉
針對國民黨桃園市長候選人張善政昨日稱總統蔡英文「不如幫桃園市民好好做事」，桃園市長候選人鄭運鵬競選總部發言人黃韋鈞今（25）日下午列舉蔡英文2016年上任以來，協助桃園市政府大型建設和政策至少22項，證明蔡英文相當關心桃園的建設，黃更指出，真正沒幫助桃園、沒為桃園解決問題的，正是對桃園嚴重陌生的張善政。
黃韋鈞指出，蔡英文自2016年以來，核定多項桃園建設的預算，包含文化、長照、居住、交通、農業、科技、產業、水利、幼教、旅遊、發電及物流等，內容包羅萬象；這每一項對桃園有重大幫助的建設，都是透過桃園市長鄭文燦及鄭運鵬努力爭取，以及蔡英文的協助才能夠完成。
黃韋鈞認為，張善政雖然口口聲聲說自己很關心桃園，但對於桃園發展最重要的鐵路地下化，在他擔任行政院長、副院長時，不願意當橋梁連結中央跟地方、也不願聆聽各界聲音，還要桃園扛下800億元經費的重擔，絲毫不願為桃園人設想。
黃韋鈞質疑，張善政擔任行政院長時對桃園不聞不問，等到要選舉了才張冠李戴，甚至厚臉皮地把蔡英文政府的政績當作自己的。在選舉期間，張善政面對外界的質疑始終置若罔聞，甚至反唇相譏，與他過去的搭擋韓國瑜如出一轍，可以想見，張善政若真當選，未來桃園恐怕會再次上演高雄2018年的噩夢，這不會是桃園市民想要的結果。