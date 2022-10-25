2022投資歐盟論壇　王美花：合作備戰綠能轉型　

「2022投資歐盟論壇」於今日舉行，此次論壇將邀請產業與政策代表共同探討歐盟綠色新政下的投資歐盟機會， 除了邀請歐盟執委會成長總署擔任歐盟綠色新政之專題演講外，也將邀請台歐盟的產、研代表分享其對於綠色轉型下台歐盟間的合作機會以及投資歐盟相關的法令與優惠措施。
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此次的「2022投資歐盟論壇」更隆重邀請到蔡英文出席致詞，她指出，近年來，台灣與歐盟各國之間的投資關係大幅成長，截至今年8月，台灣對歐盟的累計投資金額來到80億美金，由歐盟企業對台灣FDI（外商直接投資）投資已超過540億美金，歐盟儼然已成為對台最大的投資夥伴，面對氣候變遷，希望可以彼此合作，共同達到2050年淨零碳排的目標，再生能源尤其是離岸風電大規模在台發展，都要歸功於歐盟企業夥伴的支持。
她進一步表示，盼未來能與歐盟在經濟、投資、產業、教育、文化等領域皆能有進一步合作，今年1月國內也宣佈將會投入12億美元的資金規模，與中歐及東歐在半導體科技、電動車等策略性領域有更進階的夥伴關係。同時，她也樂見在歐盟印太合作戰略及「歐洲晶片法案」中，明確地將台灣視為負責任且可信賴的合作夥伴，也期許投資歐盟論壇能為台歐盟BIA的協商開創新局，也使雙方企業更有信心擴大投資，並強調台灣與歐盟共享自由、民主和法治理念，將會是共同打造更永續、安全和繁榮世界的合作夥伴。
如今世界正以前所未有的速度快速變遷中，綠色轉型議題已經成為全球關注的焦點。 歐盟具備可預測且透明的商業環境，鼓勵並支持永續發展、尊重人權的優質投資環境，是世界上最開放的商業投資區域之一。王美花在會中提到，歐盟是最重要的貿易投資夥伴，台灣與歐盟貿易2021年達到680億美金，成長幅度達32%，歐盟相關企業對台投資也高達600億美金，現在歐盟是台灣FDI最主要的來源，台灣對於歐盟的投資也不斷在成長，在過去5年，我們看到台灣投資在歐盟的投資規模，佔總EU的54%，台灣跟歐盟雙方的經貿及供應鏈關係越來越緊密。
她說，全球面臨能源危機及通膨挑戰，加速世界供應鏈的重整，同時，也使得各國更加重視安全及韌性的議題，歐盟非常積極的提倡綠色轉型，台灣也在年初時公布2050淨零碳排的路徑，特別是針對綠色交通作為主要的策略，歐盟是台灣在這方面的學習夥伴，像是電動車產業發展經驗等，不過台灣也具備產業優勢，可提供歐盟最高品質的服務以及生產能力，今年一月也針對歐盟建立投資基金，經濟部也將持續協助台灣企業與歐盟各國的合作與連結，特別是在交通、AI、IoT以及綠色轉型。
龔明鑫也在最後指出，回顧台灣與歐盟之間的投資關係，自2016年起至今有6年9個月的時間，歐盟到台灣投資累計約有320億美金，平均約有45億美金以上，幾乎佔台灣外來總投資40%至50%以上，台灣推動綠能產業獲得許多歐洲國家的支持，以暨技術上的合作，反觀，台灣投資歐洲也在這段期間大幅增加，大約有64億美金，每年平均投資約有9億美金以上，相信將來台灣與歐洲之間的投資，勢必會比現在更加蓬勃發展，尤其台灣與歐盟在淨零轉型合作上，也會比過去更深入。