2年拚4年財政多項六都第一 陳其邁提「促參千億」等目標
高雄市長陳其邁2年拚4年，透過開源節流交出多張六都第一成績單；包括推動促參有成，今年上半年財政部認列促參金額620億元，居全國第一，較109年上任前4.76億元，成長130倍。且促參績效目前已達919億元，高市營利事業銷售額也持續成長，今年有信心達成「促參績效千億」、「全年營利事業銷售額突破6兆元」、再次「0舉借」以及「減債百億」的目標邁進。
財政局局長陳勇勝指出，市府團隊在市長陳其邁2年拚4年的帶領下，不斷透過開源節流來健全財政，交出多項六都第一成績單，其中在開源(招商引資5,187億元及推動促參919億元)、節流(將既有的高利率銀行借款轉為發行低利率的公債，節省利息支出4.11億元)，不僅去(110)年達成「0舉借」目標，決算收支賸餘0.28億元，2年來，已減債70億元。
陳勇勝說，在財政努力下，繳出多項六都第一成績單， 首先是推動促參有成，今(111)年上半年財政部認列促參金額620億元，居全國第一，較109年上任前4.76億元，成長130倍。其次是，招商有成，帶動營利事業銷售額增加，代表公司賺錢，回饋員工加薪，本市110年營利事業銷售額由4.5兆，突破為5.57兆，增加1.05兆，成長率23%；工資率成長8.63%，成長率都是六都第一。
同時，自有財源持續也增加，今年1-9月國稅地方稅收2,592億元，首次超越新北市(六都第二)，較去年同期成長36.85%；另外營所稅及綜所稅成長率達140%及86%，均為六都第一，未來透過中央統籌分配稅分配機制，將可提高本市自有財源，充裕市政建設所需資金。
另外，在陳其邁上任後掌握國內外低利環境，發行公債節省利息效益4.11億元，為六都第一。今年更獲得議會支持及財政部肯定，率先六都通過乙類公債發行條例，持續節省利息支出。
至於在，落實居住正義政策，今年所推動的囤房稅稅收，是六都第一將全數稅收用來作為青年弱勢住宅租金補貼，約有1萬戶家庭受惠。