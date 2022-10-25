雙11小米參戰！旗艦手機最高降7千　深夜下單先打9折

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小米在台首款量子點顯示技術的Xiaomi智慧顯示器Q2 65型、全自動清洗拖布、集塵、烘乾不求人的Xiaomi掃拖機器人X10+、透過75度高溫清水瓦解頑強汙垢的Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra、搭配百種運動模式的Xiaomi手環7 Pro等超熱門產品，在「小米雙11」購機狂歡盛典也享超殺優惠，最高大降2500元。
搶手商品不等人，搶先預付訂金卡位。「小米雙11」購機狂歡盛典推出預付訂金即享最高10倍數膨脹優惠，精選小米智慧顯示器、掃拖機器人、空氣淨化器等熱銷商品，即日起至10/30前，預先支付500元訂金訂購買指定品項，並於10/31前完成尾款支付，即可以最優惠價格帶走商品。像是小米智慧顯示器P1 55型，預付訂金即享5000元優惠，入手價為12999元。
10/25起即可在活動頁面領取現金券，最高面額達6,666元。於11/1活動開跑後，訂單滿單筆訂單超過14000元、20000元直贈好禮，贈品包含Xiaomi 智慧彩光燈帶、Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機、Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2或小米智慧家用電鑽。另外於11/1~11/11每日22:00-23:59享宵夜福利，單筆訂單（不含手機、平板與新品）滿3000元立折300元。
11/7中午12:30小米商城mi.com將舉辦「小米雙11 超狂優惠Live直播」，直播期間撒超過新台幣百萬的直播限定發放優惠券，更推出11元、111元或1111元限時秒殺產品，且有機會抽中Xiaomi 智慧顯示器 A2 43型或Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro。