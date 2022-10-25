雙11小米參戰！旗艦手機最高降7千　深夜下單先打9折

▲小米雙11期間，可於今(25)日起在活動頁面領取現金券，最高面額達6666元。(圖/官方提供)
▲小米雙11期間，可於今(25)日起在活動頁面領取現金券，最高面額達6666元。(圖/官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-25 16:52:08

年末最大檔購物盛會到來雙11即將到來，小米也強勢參戰！小米官方今（25）日宣布於11/1~11/11展開為期11天大促銷，10月中旬發表的Xiaomi 掃拖機器人 X10+、Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra與Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro享新品直降，更祭出多款熱門商品最低7折，年度旗艦Xiaomi 12系列最高更直降7000元。即日起，民眾可先上小米商城領折價券再下手更划算。

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小米下半年度影像旗艦Xiaomi 12T Series，在雙11享有優惠，Xiaomi 12T Pro售價19,999元，期間購買即贈Xiaomi 行動電源 10000 33W 口袋版 Pro（價值新台幣$995元），用折扣券最低可以18888元購入。旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降4000元，使用折扣券最低只要21888元，Redmi Note 11系列同步推出下殺千元折扣優惠。

▲小米雙11優惠。(圖/官方提供)
▲小米下半年度影像旗艦Xiaomi 12T Series，於「小米雙11」購機狂歡盛典領券現折1111元，購機再享2年超長保固。(圖/官方提供)
小米在台首款量子點顯示技術的Xiaomi智慧顯示器Q2 65型、全自動清洗拖布、集塵、烘乾不求人的Xiaomi掃拖機器人X10+、透過75度高溫清水瓦解頑強汙垢的Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra、搭配百種運動模式的Xiaomi手環7 Pro等超熱門產品，在「小米雙11」購機狂歡盛典也享超殺優惠，最高大降2500元。

搶手商品不等人，搶先預付訂金卡位。「小米雙11」購機狂歡盛典推出預付訂金即享最高10倍數膨脹優惠，精選小米智慧顯示器、掃拖機器人、空氣淨化器等熱銷商品，即日起至10/30前，預先支付500元訂金訂購買指定品項，並於10/31前完成尾款支付，即可以最優惠價格帶走商品。像是小米智慧顯示器P1 55型，預付訂金即享5000元優惠，入手價為12999元。

10/25起即可在活動頁面領取現金券，最高面額達6,666元。於11/1活動開跑後，訂單滿單筆訂單超過14000元、20000元直贈好禮，贈品包含Xiaomi 智慧彩光燈帶、Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機、Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2或小米智慧家用電鑽。另外於11/1~11/11每日22:00-23:59享宵夜福利，單筆訂單（不含手機、平板與新品）滿3000元立折300元。

11/7中午12:30小米商城mi.com將舉辦「小米雙11  超狂優惠Live直播」，直播期間撒超過新台幣百萬的直播限定發放優惠券，更推出11元、111元或1111元限時秒殺產品，且有機會抽中Xiaomi 智慧顯示器 A2 43型或Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro。

▲小米雙11優惠。(圖/官方提供)
▲小米智慧生態鏈系列新品，在小米雙11期間也享超殺優惠，最多降2,500元。(圖/官方提供)

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