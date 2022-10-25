新加坡跨族戀曲長譜6年　華印新人婚禮照片超吸睛

台灣近幾年逐漸開放民族共融，而早已處於多元社會的新加坡，在近期有場華裔女孩和印度族裔的婚禮受到當地矚目。據悉，兩人跨越種族、宗教和舒適圈的戀情，相當於現代羅密歐與茱麗葉，故事十分甜蜜。
綜合外國媒體，準新郎Rishi Kumar第一次見到準新娘Jiang Huiyi時年僅26歲，當下他便覺得就是她了。一見鐘情加上緩慢地培養感情，終於在近期完婚。最有趣的是，在他看到準新娘前，他才在新加坡的韭菜芭城隍廟（Lorong Koo Chye Sheng Hong Temple）祈求好姻緣，馬上就在距離寺廟非常近的捷運站和女方相遇。雖然是印度裔，但Rishi Kumar也可以說一口流利的中文，他對女方一見鐘情，並上前搭訕。
經過5年的追求，Rishi Kumar在2021年1月14日終於追求成功，Jiang Huiyi答應和他交往，剛好是兩人相遇的五週年。之所以兩人等待了5年才在一起，是因為剛認識Jiang Huiyi時，她才20歲，被身旁人認為還太年輕，不適合談戀愛。但Rishi Kumar沒有放棄，只要有空他就會去找Jiang Huiyi聊天，終於在近期得償夙願，在一年前和女方交往，並在近期和女方完婚。「這5年來我從未放棄，一心一意喜歡她。」Rishi Kumar說。兩人的喜事也成為韭菜芭城隍廟值得歡慶的大事，信眾紛紛笑稱城隍老爺顯靈了，搓合這對佳偶。