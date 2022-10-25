分享音樂動人魅力！中鋼教育基金會到屏東偏鄉辦音樂會

▲中鋼集團教育基金會到屏東縣偏鄉舉辦走遍天涯海角音樂會，分享音樂動人魅力。(圖／記者黃守作攝，2022.10.25)
▲中鋼集團教育基金會到屏東縣偏鄉舉辦走遍天涯海角音樂會，分享音樂動人魅力。(圖／記者黃守作攝，2022.10.25)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-25 18:42:59

中鋼集團教育基金會於今(25)日，邀請大提琴音樂家張正傑，到屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區偏鄉，舉辦走遍天涯海角音樂會，將美妙的古典音符，結合山明水秀的自然美景，讓現場超過百位的當地學童感受到音樂動人的魅力。
 
中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，大提琴音樂家張正傑有感於台灣許多偏鄉的孩子，因為城鄉差距或經濟因素，不容易在音樂廳內欣賞古典音樂，他希望能將美好的音樂，傳達分享給這些偏鄉學童，立下志願與他的大提琴「盧傑利」到偏鄉，為當地學童們設計特別的音樂會。

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鍾錫洲說，創新不僅是中鋼公司的企業精神之一，也是基金會推動企業社會責任的重要思維，此次與大提琴音樂家張正傑舉辦走遍天涯海角音樂會，所深具的教育意涵，與基金會自身發想「環境教育巡迴車」投入偏鄉教育的理念不謀而合，也為屏東偏鄉學童傳遞音樂的美好。

▲中鋼集團教育基金會到屏東縣偏鄉舉辦走遍天涯海角音樂會，分享音樂動人魅力。(圖／記者黃守作攝，2022.10.25)
▲中鋼集團教育基金會到屏東縣偏鄉舉辦走遍天涯海角音樂會，分享音樂動人魅力。(圖／記者黃守作攝，2022.10.25)
中鋼集團教育基金會執行秘書朱啟瑋指出，走遍天涯海角音樂會在張正傑幽默的話語中展開，扭轉了學童們對古典音樂既陌生又拘謹的刻板印象。

▲大提琴音樂家張正傑(左)、鋼琴家呂冠葶(左後)與美猴王朱陸豪(右)帶來精彩的表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.25)
▲大提琴音樂家張正傑(左)、鋼琴家呂冠葶(左後)與美猴王朱陸豪(右)帶來精彩的表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.25)
大提琴音樂家張正傑與鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的「天鵝」及朴佩的「塔朗泰拉舞曲」外，也邀請京劇大師—台灣永遠的美猴王朱陸豪老師在「山林間」大展身手。

朱陸豪在法國印象派大師德布西所作曲的音樂聲中，以京劇武生身段呈現出「美猴王」活靈活現般的動作，讓在場學童們笑得合不攏嘴，並在張正傑的大提琴伴奏下，氣定神閒地演出家喻戶曉的三國演義「空城計」故事，將大提琴與鋼琴的動人琴聲融入京劇、崑曲等創意元素，如此東西方完美的結合，帶給學童們新奇的體驗。

此次音樂會邀請到鄰近雙流國家森遊樂區的獅子國中、楓林國小、丹路國小、內獅國小及草埔國小等五所學校，約兩百位師生一起參與同樂，屏東縣政府秘書長邱黃肇崇也到場參與。

草埔國小校長林志仙表示，謝謝中鋼基金會與張正傑老師，把國家級音樂廳才能欣賞到的音樂饗宴，移到群山環繞的獅子鄉展演，讓小朋友感受到音樂無遠弗屆的力量。

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