分享音樂動人魅力！中鋼教育基金會到屏東偏鄉辦音樂會

中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，大提琴音樂家張正傑有感於台灣許多偏鄉的孩子，因為城鄉差距或經濟因素，不容易在音樂廳內欣賞古典音樂，他希望能將美好的音樂，傳達分享給這些偏鄉學童，立下志願與他的大提琴「盧傑利」到偏鄉，為當地學童們設計特別的音樂會。
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中鋼集團教育基金會執行秘書朱啟瑋指出，走遍天涯海角音樂會在張正傑幽默的話語中展開，扭轉了學童們對古典音樂既陌生又拘謹的刻板印象。
大提琴音樂家張正傑與鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的「天鵝」及朴佩的「塔朗泰拉舞曲」外，也邀請京劇大師—台灣永遠的美猴王朱陸豪老師在「山林間」大展身手。
朱陸豪在法國印象派大師德布西所作曲的音樂聲中，以京劇武生身段呈現出「美猴王」活靈活現般的動作，讓在場學童們笑得合不攏嘴，並在張正傑的大提琴伴奏下，氣定神閒地演出家喻戶曉的三國演義「空城計」故事，將大提琴與鋼琴的動人琴聲融入京劇、崑曲等創意元素，如此東西方完美的結合，帶給學童們新奇的體驗。
此次音樂會邀請到鄰近雙流國家森遊樂區的獅子國中、楓林國小、丹路國小、內獅國小及草埔國小等五所學校，約兩百位師生一起參與同樂，屏東縣政府秘書長邱黃肇崇也到場參與。
草埔國小校長林志仙表示，謝謝中鋼基金會與張正傑老師，把國家級音樂廳才能欣賞到的音樂饗宴，移到群山環繞的獅子鄉展演，讓小朋友感受到音樂無遠弗屆的力量。