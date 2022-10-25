Lulu抱回金鐘！母校「搬上電視牆」狂賀 網笑：以為造勢
31歲女星Lulu（黃路梓茵）過去一共入圍7次金鐘獎，卻始終與獎座無緣，而在今年終於和師父黃子佼以《婚禮歌手》成功奪下「綜藝節目主持人獎」，苦熬10年的故事賺人熱淚，廣受大家祝賀，沒想到Lulu的國小母校，還特別把喜訊搬到電視牆上大肆慶祝，讓眾人笑到不行。
Lulu今（25）日在臉書PO出照片表示，「我的國小也是走浮誇風格！把我的照片打在正門旁邊的電視牆哈哈哈哈！」只見國小電視牆上大大寫著，「狂賀！三和（國小）傑出校友LuLu黃路梓茵，榮獲57屆金鐘綜藝節目最佳主持人獎！」
這讓Lulu笑到不行，「這樣你們應該就可以理解，我是如何一路drama地長成我現在這個樣子了吧！＃三和國小＃謝謝老師。」照片曝光後，大家通通笑翻，「這國小的浮誇風格讓我太愛」、「會不會不小心被誤會，以為是候選人造勢」、「就差放鞭炮惹」、「有這樣的母校真的太鼓舞太棒。」
此外，Lulu也不禁想起，小學三年級的母親節活動，是她人生首次站在百人面前主持的故事，「每個班上都有一個男同學要裝扮孕婦走秀，所有有小朋友的媽媽也都一起在台下同樂。」Lulu透露，當時才9歲的她，就要訪問扮演孕婦的男同學，還有他們的媽媽，直呼「站在台上拿著麥克風講話，感覺實在太快樂了，好可愛的回憶！」（編輯：詹鎰睿）