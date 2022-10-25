分享新住民創業故事　移民署行動列車抵彰化

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳福瓊和老公原來一起在中國大陸內衣工廠工作，台幹老公原預計回台繼承家業從政，卻又轉了一個大彎，在認識阿姨的帶領下進入菇的世界，愛上了這可愛又可以吃的小雨傘。陳福瓊說，種菇沒有想像中容易，除了控制溫度、濕度等等，還需人力一朵一朵採收。起初是學種生長速度快的秀珍菇，為求鮮嫩往往半夜也要採收，一邊照顧小孩一邊忙農事，日夜顛倒的與時間賽跑，實在難以兼顧，所以轉而栽種杏鮑菇及白精靈菇。有了更充裕的時間照顧家庭及小孩，卻又遇上了瓶頸，因為溫度、濕度及含氧量沒控制好而影響出菇，產量和賣相不理想，透過經驗摸索、調整及學習，夫妻倆相互扶持、不斷研究找出適合種植的方式，現在已取得有機農產品認證，並以一雙兒女為名，開創了夢想中的菇農場。菇類富含植物性蛋白質、膳食纖維、多醣體等多種營養，是現代人健康的好幫手。
行程接著來到位於南彰化的北斗鎮，隱藏在小鎮裡的「永華茶餐廳」，店門口繪製澳門地標大三巴牌坊，是北斗獨一無二的澳門風味茶餐廳。來自澳門的8年級生劉偉業來台就讀明道大學中文系，求學時與配偶相識相戀，畢業後為愛選擇留台創業，家人在澳門經營餐廳的他，從小耳濡目染在大學時期就有開餐廳的夢想，和妻子（當時的女朋友）一起在學校美食街打工賣蛋包飯學習經營餐廳；他說，離家久了特別懷念家鄉味，加上喜歡彰化的悠閒、樸實與濃濃的人情味，因而決定把家鄉的風味及世界遺產的風貌一起搬來，落腳在最熟悉的北斗鎮。
移民署主任秘書謝文忠表示，目前在台新住民約57萬人，在各行各業中發光發熱，也為台灣注入多元文化的活力，希望透過新住民在台灣這片土地上奮鬥的故事，為台灣帶來更多正面能量，另移民署持續推動「新住民及其子女築夢計畫」、「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」等各項活動，期盼新住民可以在台灣成長茁壯，持續勇敢朝向夢想前進。