高端宣布替赴日民眾免費PCR 黃珊珊：不知為何要拖10天
日本日前開放國門，讓外國遊客可以入境，不過針對台灣旅客若施打高端疫苗，必須得檢附PCR檢測陰性證明，或是要額外施打符合規定之疫苗，引發社會各界議論。對此台北市長候選人黃珊珊曾經建議，若高端疫苗沒有保護力的問題，高端應該負起替民眾免費PCR的責任，政府也需要替民眾埋單檢測費用。而高端至今才宣布替民眾免費PCR後，也引發外界質疑「慢半拍」，黃珊珊也直言她10天前就呼籲了，不懂為何要等那麼久，前面已經先做PCR的民眾是否要補貼？
針對高端免費替赴日民眾PCR檢測一事，黃珊珊在過去國境開放後沒多久就提出，不過10天後高端公司才出面宣布替民眾免費做PCR，顯然在應對上慢了好幾拍。對此黃珊珊則表示，因為高端本身至今沒有得到國際認證，那當然是要由他們來負責，「我不知道為什麼要等10天，那前面10天是不是要補人家錢？」
黃珊珊也批評，高端對於免費PCR檢測似乎只補助到今年年底，「那明年出國的人就部補了嗎？這樣是不是明年出國還是會碰到一樣問題？」黃珊珊說，只補助到今年年底的話有點「為德不卒」，而是應該在高端疫苗取得國際認證之前，都要協助這些需要額外PCR檢測的民眾，或是補償其進行PCR的費用。