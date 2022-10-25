特企／台科大勁園智動大樓啟用　提供學生良好教育品質

▲勁園智動大樓啟用剪綵。（圖／勁園科教提供）
▲勁園智動大樓啟用剪綵。（圖／勁園科教提供）

本報訊

2022-10-25 17:11:10

勁園科教集團的相關企業台科大圖書迎來25週年慶，勁園科教集團也藉著周年慶於今10月25日在鶯歌舉辦勁園智動大樓的啟用剪綵記者會，並宣示兩件事情：第一，大樓有新的物流中心及教育中心，讓各校或是各機關可以來利用；第二，集團跟荷蘭的艾葆科教基金會成立艾葆科國際學校合作，未來將致力推動在職教育。

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勁園科教集團執行長范文豪表示，大樓啟用是對過去二十五年來的里程碑，集團在技職教育與出版深耕二十五年，同時也在大陸發展十餘年，期間歷經了轉型，從技職教育出發直到科技教育。108新課綱新增了一個國中、高中必修的科技領域課程，雖然小學目前沒有列為必修，但范文豪表示:「就我們所知，小學是會全面介入科技教育科技領域，所以集團就是在這個時機點，跨過來，去解決學校教材、教具、軟硬體教具的整合問題。」進入科技教育之後，就不是單純的教科書出版商，還需要去經營軟體的銷售、配套完整的解決方案，也幫助學校成立科技中心。

而勁園科教集團也宣佈和荷蘭的艾葆科教基金會合作成立艾葆國際學校，針對已經離開學校、進入職場的成人，給予一個可以持續進修的在職教育管道，而所有的課程都會搭配課程認證做結合，也讓學生更具競爭力。

那為什麼是跟荷蘭的艾葆合作？主要是因為課程內容跟一般線上學校不同，在艾葆國際學校修畢課程後會安排學生去考認證考試，針對這一階段的學習去做成果展示。學員通過認證之後會根據課程長短授予不同程度的學分或是微學分證明及證書。艾葆國際學校除了學分制以外還有學位制，學生取得4個學分後就可授予微碩士學位，類似國外現在很流行的微課程、微碩士學位。最後階段若完成16個學分就可以在學校聘任的教授指導下，繼續做產業研究習作或是學術論文習作。

范文豪表示勁園科教集團目前有三個規劃方向：第一，中小學新課綱的科技領域，可以在小學到高中的科技教育部分，做更優質的內容。第二，與荷蘭合作線上學習及在職教育，集團將有所著墨。第三，立足台灣，放眼到海外市場，尤其是大陸等地區，將繼續展望教育未來。

詳請請參考勁園科教官網：http://www.jyic.net/　及艾葆國際學校網站：https://ipoe.cc/

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