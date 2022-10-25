膽小慎入！桃園萬聖城週六開城　「驚悚馬戲團」搶先看

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今年主題為恐怖電影最愛用的「驚魂馬戲團」元素作為萬聖城設計發想，桃園觀旅局指出，除了前2年桃園萬聖城的主角，今年加入了巨耳詛咒兔、幽靈犬、巨貓和小丑鼠等寵物角色，利用角色設計「馬戲團迎賓入口」、「巨耳兔的詛咒世界」、「蝙蝠的顛倒世界」、「萬聖小屋」和「主舞台-驚魂馬戲棚」等5座大型裝置藝術，拍照打卡超有過節氣氛！
不僅如此，馬戲團每晚6點開始每半小時將有5分鐘的搞怪動畫秀！其中「巨耳兔的詛咒世界」更是不可錯過互動裝置藝術，以先前爆紅的台灣恐怖電影《咒》，桃園觀旅局以大型氣球製作的詛咒兔，背景還有一面滿滿百家姓牆面，觸動不同的姓氏，將奏出有趣的旋律。
除了精彩的恐怖馬戲團，桃園萬聖城活動期間（10/29至11/6），每逢周末都有活動！開幕夜當天有台灣知名魔術師文沛然以魔術揭開詭譎序幕，還有王宏恩、巴大雄、Matzka、O.S.T泰雅的後代等多位原民歌星輪番變裝登台演唱，用渾厚原聲陪大家同樂。
10/30萬聖節前夕，桃園觀旅局推出「COSPLAY踩街大遊行」和「Coser伸展台大明星」，從下午2點開始，由親子Youtuber彼得爸與蘇珊媽，遇上桃園的吉祥物ㄚ桃、園哥，以及遠從日本千葉縣來的千葉君一起踩街，變裝者只要當日獲得民眾給予讚賞的粉紅氣球就可以兌換小禮物，Coser伸展台走秀，有個人組、團體組和特別推出的寵物組，冠軍將抱回5000元現金；晚間邀請民眾一起跟著DJ、舞者一起動起來，再跟著聲林之王MVP「同理」一起搞怪演唱！
11/5、6邀請到小朋友界超級巨星YOYO家族以及MOMO家族的哥哥姊姊們，到現場和小朋友們近距離互動，BBC獨家授權4米高的阿奇也會到現場供小朋友合影！
⭐資訊懶人包
日期：10/29（六）～11/6（日）
時間：平日16:00～22:00／假日12:00～22:00
地點：桃園藝文廣場（桃園市桃園區中正路1188號）
桃園觀音萬聖南瓜節
今年萬聖節沒「嚇」回本不回家！在桃園觀音區蓮花園休閒農業區還有「觀音萬聖南瓜節」等著大家，有超多逼真驚悚的裝置藝術可供拍照外，還有刺激必玩的密室逃脫，闖關成功還有小禮物可拿；主會場還有萬聖鬼屋等你來式膽，「南瓜廊道」是網美們必拍景點！上述2活動都僅要50元就可以入場暢玩。
除此之外，蓮花園休閒農業區連續2周都有活動，10/29到30日「萬聖變裝周」有搗南瓜客家麻糬、萬聖party變裝競賽、乘坐大王蓮體驗、斤斤計較趣味競賽；11/5、6「不給糖就搗蛋週」還有南瓜湯圓 DIY、乾燥花盆飾 DIY、百人南瓜雕刻DIY等多種互動活動，非常適合家長們帶小朋友一起來同樂！
⭐資訊懶人包
日期：10/22（六）～11/6（日）
時間：08:30～17:00（依農業區營業時間為主）
地點：觀音區蓮花園休閒農業區（桃園市觀音區金華路33之1號）
票價：門票50元