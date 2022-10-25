名家論壇》黃至堯／你不能不知道的ESG與企業可持續發展

▲全球性危機加速推動了ESG理念並在國際社會形成普遍共識。越來越多企業加入ESG 一步步實現可持續發展。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲全球性危機加速推動了ESG理念並在國際社會形成普遍共識。越來越多企業加入ESG 一步步實現可持續發展。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

文／黃至堯

2022-10-25 16:55:04

聯合國2004年首次提出ESG概念，ESG成為社會各界對可持續發展建設的重要考慮標準。近年來，新冠疫情、氣候變化、黑天鵝事件頻傳… 全球性危機加速推動了ESG理念並在國際社會形成普遍共識。越來越多企業加入ESG 一步步實現可持續發展。

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不同于傳統財務業績評價，ESG是一種以企業、社會和地球和諧共生為目標的可持續發展觀，是衡量企業在促進環境保護、履行社會責任和公司治理績效方面表現的新型標準，也是投資者評估企業發展潛力和前景的新型投資準則。

隨著國際社會對環保和社會發展認知的成熟，社會各方對可持續發展的呼聲越來越高，企業和社會兩者之間的關係也在被重新構建，企業ESG管理能力在被具體指標所量化和顯化。對投資方來說，評估一家企業是否優質必須加入ESG要素，財務指標及股東利益將不再是唯一的標準，忽略ESG或ESG評分不佳將被不再有長期投資價值。

2021年大陸A股上市公司有26% 發佈ESG報告，在滬深300成分股中比例更高達83%。越來越多公司選擇主動披露ESG資訊。ESG成為企業品牌聲譽、社會責任、投資者信心…等方面形成了強關聯。預期在碳中和落地專案逐漸增多以及碳排放交易所成立之後，ESG投資的發展只會越來越快。

目前國際ESG評級機構已超過30多家，發展超過600項（ESG rating），其中較多數投資人關注的機構包含MSCI、S&P Global、ISS ESG、Moody’s、Bloomberg、Fitch、FTSE Russell及Morningstar旗下的Sustainalytics。未來企業在環境、社會、公司治理方面的表現在公司整體評分中的占比將越來越高，ESG也將成為優質公司的標準配置。只有兼顧業務發展和ESG管理的企業才能被留下。

以往評估主要側重財務指標，現加入ESG要素因數，將社會責任、環境責任、公司治理納入評估，為企業未來發展提供正確理論依據的同時，幫助投資人與合作機構做出正確的投資及合作決策，ESG使企業具備更好的風險把控和可持續盈利能力，在資本市場更受投資者青睞，能以更低的成本融資。從而獲得和吸引更多長期資本的認可。而企業可以將ESG視為在資本市場中建立優質品牌形象的一種有效途徑。

ESG標準的變化對企業提出更高的要求。如果沒有及時關注ESG最新動態，未能跟上ESG標準的變化，會使企業在未來被淘汰。因此，在全球提倡可持續發展的大背景下，企業應當加快完善自身ESG標準體系建設，並積極參與全球治理與環境保護，承擔社會責任，與時俱進，及時更新完善標準，才能在新時代的震盪中實現可持續發展。
 

●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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