張善政「桃園2030」政見廣告首曝光　主打科技專業

▲桃園的未來不能只是複製，張善政「桃園2030」政見廣告首度曝光！（圖／資料照片）
▲桃園的未來不能只是複製，張善政「桃園2030」政見廣告首度曝光！（圖／資料照片）

本報訊

2022-10-25 17:09:48

國民黨桃園市長候選人張善政今（25）日舉行「桃園2030電視暨網路CF首發記者會」，以「桃園2030政見」為主軸，公布個人第二支政見廣告。張善政指出，他在桃園龍潭十多年，先後任職宏碁與Google，因此深知桃園在全球科技產業中的絕佳優勢，「2030年的桃園，不能只是複製，而是要走出在地特色的科技未來！」

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張善政日前在YouTube、Facebook上公布首支政見廣告，以「桃北北1280月票」、「幸福里程30K」兩大交通政見為主題。最大亮點，是青見發言團六名成員，分別飾演學生、小資族與年輕爸媽，在政見廣告中亮相。

此次「桃園2030」政見廣告，則是由候選人張善政親自上陣，由於選務行程滿檔，攝影棚又在台北，當天張善政跑完十多個行程後，連夜北上拍攝，收工時，已經接近凌晨2時。

張善政在記者會上表示，自己當年從宏碁轉往Google擔任亞洲硬體營運總監，Google列出台灣的桃園、香港、新加坡與馬來西亞，讓他選擇工作據點，「這些地點都非常地有發展潛力、吸引力，但是，出於我對土地的感情，我毅然決然待在台灣，在龍潭渴望園區持續管理Google全亞洲的業務。」

▲張善政期望落實數位雙生技術，推動公安總體檢。（圖／資料照片）
▲張善政期望落實數位雙生技術，推動公安總體檢。（圖／資料照片）
張善政提到，「桃園2030」有雙重意義，首先是兩任市長的任期，也是自己希望給目前桃園20歲、30歲群體打造的未來願景。當中包含結合桃園獨有的航運樞紐優勢，連結國際資源落實智慧城市願景，推進智慧交通、智慧環境、智慧生活、智慧政府、智慧經濟等桃園智慧城市的願景。

張善政在影片提到，若自己當上市長，絕對會把桃園成對高科技新創最友善的發展基地，吸引全球大廠進駐，融入國際科技生態系。像是引進矽谷資源落地，連結美國企業、名校業師進駐桃園等，讓教育與科技結合。

張善政特別提到桃園的公共安全問題，未來會運用「數位雙生技術」，數位模擬城市發展，推動「公安總體檢」讓父母及孩子們都能親近綠地及公園，運動中心要安全，孩子發展更健全；運用大數據實踐「智慧交通」，管理城市人流運輸交通發展、縮短交通黑暗期。

張善政強調，過去桃園縣是1.0；目前的桃園市是2.0；未來的桃園則要在科技時代，連結國際，成為桃園3.0，「過去，桃園在摸索中前進，未來必須從桃園開始，我會帶大家一起打造安全宜居的智慧新桃園。」

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