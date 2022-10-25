7-11數位轉型！OPEN POINT生態圈獲IDC產業生態創新獎

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7-ELEVEN自2015年推出OPEN POINT APP，開啟數位會員的經營之路，累積目前數位會員數已達1500萬。藉由「會員」、「點數」、「支付」三大策略，開啟OPEN POINT點數可跨集團內外多元生活場景應用，從食、衣、住、行、育樂深入會員每日生活圈，同時串聯icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具消費，會員僅要一組帳號、一個APP就能到將近20個通路、上萬個據點可購物直接折抵點數當現金花，OPEN POINT點數除可折抵現金消費、兌換商品、加價購物、捐贈公益團體，更領先零售推動點數折抵代收項目，創造多元生活服務體驗。2022年OPEN POINT APP更成為資策會產業情報研究所（MIC）零售電商消費調查報告便利商店APP使用排行第一名。
7-ELEVEN不僅數位創新服務，同時也協助社福團體公益創新，在疫情之下掌握「低接觸捐款」趨勢，推出「APP線上捐款與訂閱制」服務，打造在地最完整的捐款通路。APP線上捐款與訂閱制祭出「數位零接觸」、「易操作介面」、「無時空限制」三大優勢，透過系統數位化協助超過40家社福團體募款數位轉型、增加募款管道，其中「捐款訂閱制」占比突破20%，有效幫助公益團體有穩定的資金資源，收據上傳國稅局也能解決公益社福團體開立收據、捐助者報稅繁複等費時又費力的痛點，讓公益社福團體接受募款與消費者捐款更為省時、安心、便利，打造消費者、公益團體倚賴的O2O公益募款平台。