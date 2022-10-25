咪妃結婚生子後首復出　難忘大學初戀「以為被性騷擾」

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爆笑的是，事後不少男同學上前感謝「我剛有牽到好幾個妹子的手，太值得了」、「好緊張，但這安排太賺了吧」，連聲感謝咪妃。最後她還找了DJ、並安排同學軋舞，大玩夜店風，讓剛滿18歲的新生體驗新的人生，同學們開心到猛喊爽，還火速將內容發送到限動上炫耀。現場新生也拱要咪妃唱歌，推不掉的她竟然選唱《分手快樂》，但台下新生仍舊亢奮，一起大聲合唱，後來她解釋，原來這是她以為被性騷擾的大學初戀故事。
咪妃分享剛讀大學時，學校附近有一間很好吃的甜不辣店，某個男生就約她，「他就每天都問我說『學妹，要不要吃甜不辣』，我第一次聽到想說，欸你在性騷擾嗎？甜不辣這個size不太對吧？後來想那應該是真的是吃甜不辣吧，吃了之後，他跟我講說『只要妳想吃甜不辣的話，我隨時都可以帶妳去』，就這樣，甜不辣成為我們的媒人了，但是我現在結婚了，老公不是初戀，所以大家要好好享受你們的大學生活。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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