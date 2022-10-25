咪妃結婚生子後首復出　難忘大學初戀「以為被性騷擾」

▲咪妃結婚生子後首復出，擔任「海王晚會」主持人。（圖／台北海大提供）
▲咪妃結婚生子後首復出，擔任「海王晚會」主持人。（圖／台北海大提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-10-25 17:41:20

台北海洋科技大學（簡稱台北海大）日前舉辦全校性聯合迎新，邀請YouTuber咪妃擔任活動代言人示範開場舞，還邀請剛唱上國慶舞台的原住民團體「黑旋風」擔任演出嘉賓，2組大神級人物將氣氛推到最高潮，迎新夜一秒成夜店，讓被疫情封鎖3年的新生直呼難忘。

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咪妃是台北海大海洋觀光休閒系碩士班的學生，今年她好事連莊，年初公布婚訊後又接著喜聞有孕，上個月才卸貨生了千金。熱愛工作的咪妃，才坐完月子馬上又答應擔任「海王晚會」的活動代言人與晚會主持，而她一宣布參加，台北海大新生就直接暴動，咪妃還安排新生跳《第一支舞》，讓現場男女同學復古體驗早期大學舞會風情。

▲咪妃上個月才卸貨生了千金。（圖／台北海大提供）
▲咪妃上個月才卸貨生了千金。（圖／台北海大提供）
爆笑的是，事後不少男同學上前感謝「我剛有牽到好幾個妹子的手，太值得了」、「好緊張，但這安排太賺了吧」，連聲感謝咪妃。最後她還找了DJ、並安排同學軋舞，大玩夜店風，讓剛滿18歲的新生體驗新的人生，同學們開心到猛喊爽，還火速將內容發送到限動上炫耀。現場新生也拱要咪妃唱歌，推不掉的她竟然選唱《分手快樂》，但台下新生仍舊亢奮，一起大聲合唱，後來她解釋，原來這是她以為被性騷擾的大學初戀故事。

▲咪妃分享大學初戀。（圖／提供）
▲咪妃分享大學初戀。（圖／台北海大提供）
咪妃分享剛讀大學時，學校附近有一間很好吃的甜不辣店，某個男生就約她，「他就每天都問我說『學妹，要不要吃甜不辣』，我第一次聽到想說，欸你在性騷擾嗎？甜不辣這個size不太對吧？後來想那應該是真的是吃甜不辣吧，吃了之後，他跟我講說『只要妳想吃甜不辣的話，我隨時都可以帶妳去』，就這樣，甜不辣成為我們的媒人了，但是我現在結婚了，老公不是初戀，所以大家要好好享受你們的大學生活。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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